Глава МИД Франции: Украина решит, когда вести переговоры с позиции силы

В годовщину начала войны РФ против Украины министр иностранных дел Франции Катрин Колонна дала интервью «Новой газете». Отвечая на вопросы обозревателя «Новой» и журналиста RFI Юрия Сафронова, глава французского МИДа рассказала о том, как скоро ВСУ получит первую партию французских танков, как далеко в Париже готовы идти в вопросе помощи Украине, готов ли президент Макрон отнять у Путина Большой крест ордена Почетного легиона и заслуживает ли высшее российское руководство международного трибунала… Публикуем отрывок из интервью.

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— (…) Как долго еще может продлиться эта война? Какие «рецепты» вы видите для ее скорейшего завершения? Насколько велики в этом смысле надежды не только на то, что Россия вынуждена будет пойти на переговоры в результате военного поражения (к слову, возможно ли оно?), но и в результате внешнего давления?

— Год назад Россия начала жестокую, незаконную, неоправданную и необоснованную агрессию, полностью нарушив основополагающие принципы Устава ООН (…). То, как Украина оказывает сопротивление уже год, вызывает восхищение. (…)

Человеческие, экономические, политические и стратегические потери, понесенные Россией в результате этой агрессии, перевешивают территориальные завоевания, которых она добилась за это время, что говорит в пользу провала начатой ею войны.

Сегодня важно создать условия, которые позволят Украине оттеснить Россию, чтобы та поняла, что зашла в тупик. (…)

Возможно, что для завершения конфликта потребуются переговоры. Однако то, на каких условиях они будут проходить, будут решать исключительно жители Украины. И в этот момент мы будем с ними, как и сейчас, для того, чтобы обеспечить им возможность начать эти потенциальные переговоры с позиции силы.

— Как далеко готова идти Франция в своей поддержке Украины? «Красных линий» все меньше, могут ли они сдвигаться еще дальше в случае, если российское руководство будет упорствовать в своем желании продолжать эту чудовищную войну? (…) Насколько серьезно вы оцениваете звучащие из Москвы угрозы относительно возможности применения ядерного оружия, и сдерживают ли они Францию в вопросах помощи Украине? Узнаем ли мы в ближайшее время о поставке Украине французских самолетов и, может быть, тяжелых танков Leclerc?

— (…) В том, что касается поставок военной техники, мы в первую очередь исходим из соображений эффективности. Это означает, что упор делается на оборудование, действительно отвечающее потребностям Украины — системы противовоздушной обороны, тяжелая артиллерия, боеприпасы, бронетранспортеры (…). Мы также прилагаем особые усилия по обеспечению подготовки военнослужащих и технического обслуживания поставленных ранее средств. (…) Франция первой объявила, в январе, о поставке танков AMX10, которые будут доставлены на этой неделе.

В том, что касается танков Leclerc или самолетов, никаких ограничений нет, пока соблюдаются ранее упомянутые мной критерии.

Здесь динамика усилий ЕС имеет фундаментальное значение для того, чтобы Украина могла получать совместимые виды оружия и обеспечивать своим военнослужащим соответствующую подготовку. (…)

По поводу угрозы ядерной эскалации можно сказать, что риторика президента Владимира Путина опасна и безответственна (…). Однако, если не считать опасной риторики,

в действиях России до сих пор нет ничего, что давало бы основания опасаться возможного применения ядерного оружия.

— Не считаете ли вы, что западные страны, и Франция в частности, в первые месяцы войны действовали слишком медленно в вопросах помощи Украине? Как вы оцениваете уровень французской военной, финансовой и гуманитарной поддержки, предоставляемой Киеву, на сегодняшний день? Достаточно ли у Франции как материальных, так и политических ресурсов для продолжения оказания такой или еще более значительной поддержки в следующие месяцы и, может быть, годы войны? (…)

— Напротив, я думаю, что ЕС отреагировал очень быстро. Уже 24 февраля главы стран ЕС провели собрание и незамедлительно приняли решение о введении строгих санкций в отношении России. Данная серия санкций, цель которых — помешать России вести военные действия, оказалась эффективной.

По своему вкладу в поставки оборудования и боеприпасов, а также в обучение сотен украинских военнослужащих Франция занимает одну из лидирующих позиций. (…)

С начала конфликта мы также выделили более 275 млн евро по линии гуманитарной помощи, призванной поддержать украинский народ в оказании сопротивления. 13 декабря прошлого года мы провели в Париже международную конференцию «Солидарны с украинским народом», на которой собрались представители 47 государств и 24 международных организаций. Благодаря этой конференции в поддержку Украины был выделен миллиард евро.

Для того, чтобы помочь украинскому народу пережить зиму в то время, как Россия наносила целенаправленные удары по гражданской энергетической инфраструктуре, Франция взяла обязательство предоставить генераторы, лампочки и аварийные убежища, а также увеличить поддержку гуманитарных НПО. В общей сложности мы отправили в Украину около 3 000 тонн грузов. Кроме того, наши предприятия обязались участвовать в работах по восстановлению Украины (…). Мобилизовано очень много усилий.

Россия рассчитывала, что поддержка Украины нашим народом со временем ослабнет. Очевидно, что произошло обратное: французская общественность заняла четкую позицию — подавляющее большинство французов поддерживают Украину, несмотря на экономические последствия этой войны для нашей страны. (…)

Полную версию интервью можно прочитать на сайте «Новой газеты — Европа».

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