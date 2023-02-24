Париж

Эйфелева башня в цветах флага Украины

Эйфелева башня подсвечена цветами украинского флага. Париж, Франция. 23 февраля 2023. REUTERS - SARAH MEYSSONNIER

RFI

В Париже в годовщину начала войны России против Украины цветами украинского флага засияла Эйфелева башня. На торжественной церемонии вечером 23 февраля выступили посол Украины во Франции Вадим Омельченко и мэр Парижа Анн Идальго. Оба подчеркнули, что обязательно дождутся момента, когда Эйфелеву башню зажгут в честь победы Украины. Главная достопримечательность французской столицы останется с желто-синей подсветкой четыре дня подряд (с 18 часов до 23:45).