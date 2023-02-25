Во Франции зафиксирован самый длительный период без дождей. Почему зимняя засуха вызывает особую тревогу?

Обмелевшее озеро Брок недалеко от Ниццы на юге Франции, фото от 28 октября 2022 г.

Во Франции в январе—феврале был установлен рекордный период без значительных дождей — 32 дня. Нынешняя зимняя засуха вызывает особую тревогу с учетом хронического дефицита осадков, длящегося полтора года. Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал ввести план экономии воды по модели плана энергетической экономии.

Реклама Читать далее

Франция пережила больше месяца без значительных дождей в зимний период. Официальная служба по прогнозированию погодных явлений Météo-France сообщает, что это новый исторический рекорд.

Речь идет о самом длительном «сухом» периоде с начала измерений 1959 году. Этот эпизод оказался на день дольше предыдущего рекордного периода без дождей, установленного в марте—апреле 2020 года. Тогда во Франции зафиксировали 31 день без дождя.

Днем без дождя считается день, когда совокупное количество осадков во Франции составляет менее 1 мм, уточняет Météo-France.

🌧️❌32 j consécutifs sans pluie* à l'échelle de la France. La plus longue série depuis 1959, devançant celle du 17/03/2020 au 16/04/2020 (31 jours consécutifs).



🌧️Cette série ne devrait pas se poursuivre, précipitations aujourd'hui.



*cumul des précipitations agrégé 🇫🇷 < 1 mm. https://t.co/nXZQo0SI0E pic.twitter.com/nuD7tyESTj — Météo-France (@meteofrance) February 22, 2023

Дожди вернулись во Францию 22 февраля, особенно на юг страны. Специалисты надеются, что март во Франции окажется дождливым.

Минувший эпизод засухи вызывает у них особую тревогу. Во-первых, он пришелся на зиму, критически важный период пополнения запасов грунтовых вод. При этом в начале января французское Бюро геологических исследований (GRGM) предупреждало, что три четверти грунтовых вод находятся на уровне ниже месячной нормы.

Во-вторых, нынешняя зимняя засуха случилась в условиях хронического дефицита осадков, наблюдающегося уже полтора года. Как поясняет Météo-France, с лета 2021 года во Франции наблюдается метеорологическая засуха. С августа 2021 года во все месяцы фиксировался дефицит дождя, кроме декабря 2021 года, июня 2022 года и сентября 2022 года.

Ранние ограничения во избежание «катастрофы» этим летом

Министр экологического перехода Франции Кристоф Бешю в интервью радиостанции Franceinfo 22 февраля подчеркнул, что уровень заполнения грунтовых вод отстает на два месяца. По его словам, уже с марта планируются дополнительные «мягкие» меры по ограничению потребления воды, чтобы избежать «катастрофы» в июле.

Кристроф Бешю отметил, что некоторые французские департаменты уже применяют меры по ограничению использования воды — Восточные Пиренеи, Вар, Буш-дю-Рон и Изер. Все они расположены в южной части Франции. В 87 коммунах департамента Вар также действуют ограничения на полив.

Меры по экономии воды введут и на других территориях. По словам Кристофа Бешю, в ряде мест могут запретить заполнение плавательных бассейнов.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в субботу в ходе посещения сельскохозяйственного салона в Париже призвал ввести план экономии воды по аналогии с планом энергетической экономии.

«Мы знаем, что, как и прошлым летом, столкнемся с проблемами нехватки (воды)», — отметил Макрон, призвав заранее организоваться. Он призвал к более эффективному сбору дождевой воды, уменьшению утечек в водопроводных сетях и лучшему распределению питьевой воды.

Последствия для сельского хозяйства и риск особо интенсивных лесных пожаров

Эксперт в области агроклиматологии Серж Зака в интервью специализированному изданию Reporterre отмечает, что в случае, если грунтовые воды не наполнятся достаточным образом в начале весны, может сильно пострадать сельское хозяйство. Особенно — кормовые культуры. Из-за засухи 2022 года у фермеров не осталось запасов кормов, отмечает он.

«Если 2023 год окажется неблагоприятным, а засуха продолжится в марте и апреле, у нас не будет достаточно корма для животных», — предупреждает эксперт. Некоторые животные быть отправлены на бойню раньше, чем ожидалось.

Серж Зака также говорит, что особо сильно могут пострадать могут культуры, которые высаживают ранней весной и собирают осенью, например, кукуруза и подсолнечник.

Тем временем в Восточных Пиренеях, затронутых небывалым дефицитом осадков, синоптики и пожарные опасаются лесных пожаров уже в зимний период и особенно этим летом.

В комментарии агентству France-Presse полковник Стефан Клерк, заместитель директора местной службы пожарной охраны и помощи, отметил, что нехватка воды приводит к высыханию деревьев и кустарников, что увеличивает количество древесины или сухих листьев, которые могут загореться. В результате этим летом лесные пожары могут оказаться еще более интенсивными, чем обычно.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться