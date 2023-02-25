Во Франции зафиксирован самый длительный период без дождей. Почему зимняя засуха вызывает особую тревогу?
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Во Франции в январе—феврале был установлен рекордный период без значительных дождей — 32 дня. Нынешняя зимняя засуха вызывает особую тревогу с учетом хронического дефицита осадков, длящегося полтора года. Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал ввести план экономии воды по модели плана энергетической экономии.
Франция пережила больше месяца без значительных дождей в зимний период. Официальная служба по прогнозированию погодных явлений Météo-France сообщает, что это новый исторический рекорд.
Речь идет о самом длительном «сухом» периоде с начала измерений 1959 году. Этот эпизод оказался на день дольше предыдущего рекордного периода без дождей, установленного в марте—апреле 2020 года. Тогда во Франции зафиксировали 31 день без дождя.
Днем без дождя считается день, когда совокупное количество осадков во Франции составляет менее 1 мм, уточняет Météo-France.
🌧️❌32 j consécutifs sans pluie* à l'échelle de la France. La plus longue série depuis 1959, devançant celle du 17/03/2020 au 16/04/2020 (31 jours consécutifs).— Météo-France (@meteofrance) February 22, 2023
🌧️Cette série ne devrait pas se poursuivre, précipitations aujourd'hui.
*cumul des précipitations agrégé 🇫🇷 < 1 mm. https://t.co/nXZQo0SI0E pic.twitter.com/nuD7tyESTj
Дожди вернулись во Францию 22 февраля, особенно на юг страны. Специалисты надеются, что март во Франции окажется дождливым.
Минувший эпизод засухи вызывает у них особую тревогу. Во-первых, он пришелся на зиму, критически важный период пополнения запасов грунтовых вод. При этом в начале января французское Бюро геологических исследований (GRGM) предупреждало, что три четверти грунтовых вод находятся на уровне ниже месячной нормы.
Во-вторых, нынешняя зимняя засуха случилась в условиях хронического дефицита осадков, наблюдающегося уже полтора года. Как поясняет Météo-France, с лета 2021 года во Франции наблюдается метеорологическая засуха. С августа 2021 года во все месяцы фиксировался дефицит дождя, кроме декабря 2021 года, июня 2022 года и сентября 2022 года.
Ранние ограничения во избежание «катастрофы» этим летом
Министр экологического перехода Франции Кристоф Бешю в интервью радиостанции Franceinfo 22 февраля подчеркнул, что уровень заполнения грунтовых вод отстает на два месяца. По его словам, уже с марта планируются дополнительные «мягкие» меры по ограничению потребления воды, чтобы избежать «катастрофы» в июле.
Кристроф Бешю отметил, что некоторые французские департаменты уже применяют меры по ограничению использования воды — Восточные Пиренеи, Вар, Буш-дю-Рон и Изер. Все они расположены в южной части Франции. В 87 коммунах департамента Вар также действуют ограничения на полив.
Меры по экономии воды введут и на других территориях. По словам Кристофа Бешю, в ряде мест могут запретить заполнение плавательных бассейнов.
Президент Франции Эмманюэль Макрон в субботу в ходе посещения сельскохозяйственного салона в Париже призвал ввести план экономии воды по аналогии с планом энергетической экономии.
«Мы знаем, что, как и прошлым летом, столкнемся с проблемами нехватки (воды)», — отметил Макрон, призвав заранее организоваться. Он призвал к более эффективному сбору дождевой воды, уменьшению утечек в водопроводных сетях и лучшему распределению питьевой воды.
Последствия для сельского хозяйства и риск особо интенсивных лесных пожаров
Эксперт в области агроклиматологии Серж Зака в интервью специализированному изданию Reporterre отмечает, что в случае, если грунтовые воды не наполнятся достаточным образом в начале весны, может сильно пострадать сельское хозяйство. Особенно — кормовые культуры. Из-за засухи 2022 года у фермеров не осталось запасов кормов, отмечает он.
«Если 2023 год окажется неблагоприятным, а засуха продолжится в марте и апреле, у нас не будет достаточно корма для животных», — предупреждает эксперт. Некоторые животные быть отправлены на бойню раньше, чем ожидалось.
Серж Зака также говорит, что особо сильно могут пострадать могут культуры, которые высаживают ранней весной и собирают осенью, например, кукуруза и подсолнечник.
Тем временем в Восточных Пиренеях, затронутых небывалым дефицитом осадков, синоптики и пожарные опасаются лесных пожаров уже в зимний период и особенно этим летом.
В комментарии агентству France-Presse полковник Стефан Клерк, заместитель директора местной службы пожарной охраны и помощи, отметил, что нехватка воды приводит к высыханию деревьев и кустарников, что увеличивает количество древесины или сухих листьев, которые могут загореться. В результате этим летом лесные пожары могут оказаться еще более интенсивными, чем обычно.
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