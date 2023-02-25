Эмманюэль Макрон призвал Китай помочь оказать давление на Россию

Президент Франции Эмманюэль Макрон в субботу, 25 февраля, призвал Пекин «помочь оказать давление на Россию», чтобы «она прекратила агрессию». Это заявление он сделал на следующий день после обнародования китайским МИД «позиции по урегулированию» росийско-украинской войны.

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Президент Франции, сообщивший, что собирается посетить Китай в апреле, отметил, что приветствует «участие Китая в мирных усилиях».

Он призвал Пекин «не поставлять России никаких вооружений» и «помочь нам оказать давление на Россию, чтобы, конечно, она никогда не применила ни химическое, ни ядерное оружие, и чтобы она прекратила эту агрессию перед тем, как начать переговоры».

Макрон подчеркнул, что мир возможен только посредством «остановки российской агрессии, вывода войск и уважения территориальной целостности и народа Украины».

Об этом Эмманюэль Макрон сказал при посещении сельскохозяйственного салона в Париже. Его слова приводит агентство France-Presse.

Накануне, в годовщину российского вторжения в Украину, МИД Китая обнародовал свои идеи и предложения по политическому урегулированию российско-украинской войны, в которых увидели жесты как в сторону как Киева, так и в сторону Москвы.

В документе, составленном в виде общих пожеланий и тезисов, фигурирует призыв к уважению суверенитета и территориальной целостности всех государств, а также призыв к Киеву и Москве прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров.

При этом в китайской «позиции» нет никаких предложений относительного того, как этого можно достичь, учитывая непримиримые позиции сторон. В Киеве неоднократно повторяли, что какие-либо переговоры с РФ возможны только при условии вывода российских войск с украинской территории, в Москве же настаивают на своих претензий на аннексию части украинских земель.

В китайском документе особое внимание уделяется недопустимости не только применения ядерного оружия, но и угроз его применения. Кроме того, Китай призывает отказаться от «менталитета холодной войны» и от введения санкций, не одобренных Советом безопасности ООН (то есть снять международные санкции с РФ).

Президент Украины Владимир Зеленский накануне на пресс-конференции отметил, что опубликованный Пекином документ — это не мирный план, а набор мыслей. При этом он положительно оценил сам факт того, что «Китай начал говорить об Украине». Он также сказал, что в опубликованном документе есть пункты, с которыми он не согласен. «Я считаю, что там есть уважение к территориальной целостности. [Хотя] там не указано, какой страны. Но нарушена территориальная целостность нашего государства. Там говорится о ядерной безопасности, мне кажется. Очень важно. Это совпадает с интересами мира и нашего государства. Какие-то пункты есть, которые мне понятны, есть мысли, с которыми я не соглашаюсь, весь мир, мне кажется, не соглашается», — сказал Зеленский.

В российском МИД, комментируя обнародованный Китаем документ, заявили, что «искренне ценят стремление китайских друзей внести вклад в урегулирование» «мирными средствами».

В ЕС и США в целом сдержанно-критически отреагировали на опубликованный китайским МИД документ. Многие указывают на то, что в документе ничего не упоминается о российской агрессии и не осуждаются никакие действия РФ.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что китайский документ невозможно расценивать как мирный план. Президент США Джо Байден назвал китайскую «позицию» «выгодной только для России». Байден также оценил как «нерациональную» саму идею о том, что Китай мог бы участвовать в переговорах об исходе «полностью несправедливой войны» для Украины.

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