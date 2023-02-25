«Пусть не будет второй годовщины войны!». Как в Париже прошла 30-тысячная акция в поддержку Украины

РЕПОРТАЖ

В Париже 25 февраля прошел 30-тысячный марш-митинг в поддержку Украины. Люди — французы, украинцы, грузины, чеченцы, белорусы, россияне, поляки — несли транспаранты с обвинениями в адрес Путина, год назад развязавшего войну, которая уже унесла сотни тысяч жизней, а также тех граждан РФ, что ее поддерживают. «Путин — убийца!», «Путин, вон из Украины!», «TerroRussia» — плакаты подобного содержания встречались чаще всего. А еще — сцены последствий военных преступлений Z-армии в украинских городах, и портреты погибших людей — мирных жителей, бойцов, защищавших Украину.

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В самом начале митинга, который состоялся на площади Бастилии, в честь погибших защитников украинской земли прозвучала песня-молитва.

«Слава вам на небесах, слава вам за життя, що вiддали за країну ви. Слава вам, слава навiки», — струились со сцены два женских голоса и летели над морем украинских флагов, над сотнями плакатов и транспарантов, над головами людей, в которых безусловно хранятся воспоминания об ужасах этого года, разделившего жизнь самой большой страны Европы на «до» и «после» 24 февраля, тяжелая печаль об ушедших, убитых, замученных, страх за живых — которые на фронте, и просто в мирных городах под российскими бомбами… И конечно, надежда на то, что весь этот мрак «как можно скорее» закончится…

На митинге выступили посол Украины во Франции Вадим Омельченко, глава организации «Центр гражданских свобод», лауреат Нобелевской премии мира Александра Матвийчук, французские политики, включая нескольких евродепутатов (и в их числе экс-кандидата в президенты Франции Янника Жадо), российская правозащитница Надежда Кутепова, грузинские активисты, представители украинских и французских благотворительных организаций, собирающих помощь для мирных жителей, экипировку и оборудование для солдат Вооруженных сил Украины…

Перед митингом протестующие прошли маршем от площади Республики.

Шествие началось с минуты молчания в память обо всех невинных жертвах войны. А затем — под скандирования на французском «Россия — террорист! Солидарность с Украиной!», «Танки и самолеты — Украине!», «Путин, убирайся, Украина не для тебя!» — мирные люди мирной страны прошли по бульвару Бомарше к площади Бастилии.

Начало шествия от площади Республики. © Y. SAFRONOV

Лейтмотив выступлений примерно трех десятков ораторов, поднимавшихся на «бастильскую» сцену — Украине нужно помогать гораздо сильнее и гораздо быстрее, чтобы к 24 февраля 2024 года мы не должны были собираться на акции в честь второй годовщины войны.

Потому что единственный способ положить ей конец — обеспечить безоговорочную победу украинцев над российскими агрессорами.

И затем уже наступит время суда над виновниками — начиная с Путина: за гибель десятков тысяч мирных жителей и сотен тысяч солдат, за похищение и насильственный вывоз в Россию украинских детей, которых захватчики лишили родителей, а потом отправили в лагеря для «перевоспитания»… За весь кошмар, начавшийся с бомбежек Киева в 4 утра 24 февраля 2022 года, и никак не заканчивающийся. За слезы, боль, за физические и моральные увечья, за подвергшиеся надругательствам и стертые с лица земли города — за Бучу, Ирпень, Мариуполь, Изюм, Бахмут… За массовые убийства в таких чудовищных масштабах, которых — как точно отметил кто-то из выступавших, — никогда даже близко не «достигала» ни одна террористическая организация за всю историю своего существования. За то, что в международном праве принято называть лаконичными словами «преступление агрессии», «преступления против человечности».

В общем, за все то, что в ознаменование годовщины так называемой «спецоперации», в очередной раз было воспето с заполненных покорными соучастниками-«бюджетниками» трибун «Лужников».

В Париже, выступая с трибуны, о лужниковском Z-концерте вспомнила одна из французских правозащитниц, подчеркнувшая «неслыханно-циничный» характер действа, на которое еще и затащили вывезенных из Украины детей.

Посол Украины Вадим Омельченко много говорил о том, сколько сделала за этот год Франция для Украины — и на дипломатической арене, и в вопросах гуманитарной и военной поддержки. Призыв посла сказать большое человеческое «мерси» французам вызвал непритворную реакцию поддержки у тысяч стоявших на площади украинцев.

Выступавшая вслед за ним Александра Матвийчук напомнила: «Уже девять лет мы документируем военные преступления, которые совершает Россия на территории Украины.

Россия использует военные преступления как метод ведения войны. Она специально причиняет невыносимые страдания украинцам, чтобы сломать наше сопротивление и оккупировать страну. Мы документируем эту боль для того, чтобы рано или поздно все россияне, которые совершали эти преступления своими руками, —так же как и Путин и высшее политическое и военное командование Российской Федерации — оказались перед судом».

Участница митинга с плакатом: «Российская агрессия длится!!! Украина держится хорошо. Сражается. Никогда не уступит!!!!! И победит». © Юрий Сафронов

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