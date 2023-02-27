Засуха во Франции: правительство уже в марте представит план экономии воды

Засуха

По данным Национального исследовательского института сельского хозяйства, продовольствия и окружающей среды (Inrae) во Франции на сельское хозяйство приходится почти 50% потребления воды.

Правительство Франции готовится бороться с засухой. Министр по вопросам экологического перехода Кристоф Бешю призвал 27 февраля префектов страны «принять меры для экономии воды уже сейчас, чтобы сохранить водные ресурсы на это лето». Отсутствие дождей в ряде регионов в феврале (в общей сложности 32 дня без осадков в нормальном объеме) заставляют правительство принимать чрезвычайные меры экономии воды в четырёх южных департаментах: Изер, Вар, Буш-дю-Рон и Восточные Пиренеи. Программа борьбы с угрозой засухи обсуждалась на межминистерском комитете по прогнозированию рисков засухи 23 февраля.

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По данным Météo-France, 2022 год был во Франции самым жарким за последние годы. Но метеорологи объявляли о рекордах жары и минимуме осадков ежегодно с 2018 года.

Обильные дожди зимнего периода обычно позволяют пополнять запасы грунтовых вод, а низкие температуры ограничивают испарение влаги с поверхности почвы в ожидании весны. Тенденция к потеплению климата нарушила привычный цикл в Европе.

Февраль 2023 стал самым засушливым с 1959 года

Климатологи констатируют, что и зимой 2023 года погода складывалась по той же схеме, как и в течение особенно засушливого лета 2022. А этот февраль стал самым засушливым с 1959 года. В результате, большинство резервуаров подземных вод до сих пор остаются незаполненными. Животноводы и земледельцы надеются еще на весенние дожди. Но правительство уже приводит в состояние повышенной готовности службы префектуры в четырех регионах Юга, а соседние с ними зоны находятся уже под пристальным наблюдением.

Президент Франции Эмманюэль Макрон высказался в пользу изменения практики в потреблении воды по схеме экономии электроэнергии, которая позволила французам прожить зиму без отключения электроэнергии несмотря на прекращение закупок энергоносителей у России. Общаясь в Париже с животноводами и земледельцами, участниками всемирно известного Сельхозсалона, он сказал:

Необходимо, чтобы все мы — граждане, промышленники, службы, местные власти, фермеры —приняли во внимание постепенное истощение этого ресурса и перешли к рациональному и бережливому пользованию.

По данным Национального исследовательского института сельского хозяйства, продовольствия и окружающей среды (Inrae) во Франции на сельское хозяйство приходится почти 50% потребления воды.

Снизить заборы воды на 50% еще зимой

Глава государства делает ставку на планировании пользования. Его министр по вопросам экологического перехода уже призвал префектов принимать самые решительные меры, чтобы уже сегодня ограничить использование воды в ожидании жаркого лета. В интервью Journal du Dimanche Кристоф Бешю пояснил, что ограничения, введенные в департаментах Изер, Буш-дю-Рон, Вар и Восточные Пиренеи, запрещают физическим лицам до 30 апреля мыть свои автомобили, поливать газоны, наполнять индивидуальные бассейны. Все предприятия на местном уровне, включая фермеров, должны снизить заборы воды на 50%.

Положение с водными ресурсами с течением времени будет только ухудшаться, — напомнил Кристоф Бешю, ссылаясь на экспертов: «у нас будет на 10–40% меньше доступной воды в ближайшие годы». Вслед за Эмманюэлем Макроном, качестве решения, министр называет бережливость и инновации. Он подчеркнул, что сегодня 20% очищенной питьевой воды не доходит до потребителя из -за утечек, менее 1% очищенных сточных вод используются повторно, в то время как эта вода может использоваться, например, для поливки газонов. В Италии на поливку идет — 8% очищенной воды, 15% в Испании и 85% в Израиле. Министр сообщил, что широкомасштабный план бережного и рационального использования водных ресурсов будет предложен правительством в марте. А премьер-министр Элизабет Борн объявила 27 февраля в рамках Сельскохозяйственного салона, что межминистерский комитет по прогнозированию рисков засухи будет снова созван в начале марта.

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