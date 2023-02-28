Инфляция во Франции выросла на 6,2 % в феврале – предварительная оценка

Темпы инфляции во Франции в феврале снова немного выросли из-за ускорения роста цен на продукты питания и услуги, согласно предварительной оценке, опубликованной во вторник национальным институтом статистики INSEE.

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Инфляция или CPI (индекс потребительских цен), выросла в феврале на 6,2% в годовом исчислении. Показатели вернулись к уровню октября и ноября 2022 года после падения до 5,9% в декабре и 6% в январе.

«Этот небольшой рост инфляции обусловлен ускорением роста цен на продукты питания и услуги», — говорится в сообщении Национального института статистики и экономических исследований (INSEE). С другой стороны, регулятор отмечает замедление роста цен на энергоносители.

Потребительские цены взлетели в 2022 году и уровень инфляции вернулся на уровень, не наблюдавшийся с 1980-х годов. По данным INSEE, цены на продукты питания выросли в феврале на 14,5% в годовом исчислении после роста на 13,3% в январе. Особенно заметен рост цен на свежие продукты (14,2% за год после 10,2%). Цены на услуги также росли быстрее, чем в январе (+2,9% против 2,6%), «привлеченные подъемом цен на транспортные услуги», — говорится в отчете Insee.

По данным INSEE, «по окончанию зимних распродаж» рост цен на промышленные товары также ускоряется, но менее значительно — 4,6% за год после 4,5% в январе.

Рост стоимости электроэнергии в феврале значительно замедлился и его показатель теперь равен 14% за год против 16,3%: повышение регулируемых тарифов на электроэнергию на 15% с 1 февраля было «смягчено падением цен на нефть», — сообщает INSEE.

Европейский эталон — гармонизированный индекс потребительских цен (HICP), в феврале составил 7,2% в годовом исчислении, что на 0,2 пункта выше, чем в предыдущем месяце. Insee должен опубликовать вторую, более подробную оценку инфляции по итогам февраля 15 марта.

Кроме того, во вторник Insee подтвердил свои оценки роста французской экономики в четвертом квартале 2022 года, ВВП увеличился на 0,1% после +0,2% в третьем квартале.

В целом за 2022 год ВВП вырос на 2,6% по сравнению с 6,8% в 2021 году, который был отмечен восстановлением активности после пандемии COVID-19.

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