Ле Грет уходит с поста президента Федерации футбола Франции

Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Грет в Дохе во время чемпионата мира по футболу в Катаре 19 ноября 2022 года.

Ноэль Ле Грет покинул пост президента французской федерации футбола после отстранения его от должности в прошлом месяце: глава ФФФ был обвинен в «неподобающем поведении» по отношению к женщинам, комментариях, граничащих с расистскими и гомофобными и оскорбительных высказываниях о Зинедине Зидане.

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Ле Грет, возглавлявший ФФФ более десятилетия, с 2011 года, находится в непростом положении уже несколько месяцев. В сентябре министерство спорта начало проверку руководства федерации после расследования, опубликованного журналом So Foot о текстовых сообщениях сексуального характера, отправленных сотрудницам ФФФ.

В середине января прокуратура Парижа объявила о начале расследования против него по обвинению в моральных и сексуальных домогательствах.

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Его также обвиняют в комментариях, сделанных в преддверии прошлогоднего чемпионата мира по футболу в Катаре, например, в отказе привлечь сборную Франции к операции по привлечению внимания к проблеме ЛГБТ, а также в оскорбительных высказываниях в адрес бывшего лидера сборной Франции Зинедина Зидана.

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