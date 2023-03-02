Двенадцать лет лишения свободы для «возвращенки» из Исламского государства

Женщина с ребенком в лагере для членов группировки «Исламское государство» в Маликии на северо-востоке Сирии, иллюстративное фото.

32-летняя Духа Муниб, работавшая акушеркой в иракско-сирийской зоне, на этой неделе предстала перед Специальным судом присяжных Парижа. В 2021 году она пыталась бежать из тюрьмы Fresnes, где находится в заключении. Суд отметил ее «необычайную решимость» и сомнительное раскаяние и приговорил ее к двенадцати годам заключения.

Реклама Читать далее

Духа Муниб, два раза съездившая в Сирию в период с 2013 по 2017 гг., приняла приговор «со спокойствием», — пишет агентство France-Presse. «Я все равно ожидала приговора более чем на десять лет», — сказала она, когда председатель суда спросил ее, поняла ли она решение.

Национальная антитеррористическая прокуратура (PNAT) просила для нее четырнадцать лет лишения свободы.

На открытии судебного заседания в понедельник Духа Муниб заявила о раскаянии, сказав, что она «изменилась» после своей быстрой радикализации в конце 2012 года и «желания», переросшего в «одержимость», отправиться в Сирию. На третий и последний день слушаний прокурор заявила, что не может высказаться об «искренности» этого раскаяния. «Я не стану рисковать и верить ей», — сказала она.

В 2021 году Духа Муниб пыталась бежать из тюрьмы, где проходит ее заключение.

Суд тем не менее принял во внимание «эволюцию» Духи Муниб, которая заявила, что ее членство в ИГ было частью «прошлого», несмотря на ее невероятную попытку побега в ноябре 2021 года из тюрьмы Fresnes (вторая по величине тюрьма во Франции, расположенная в департаменте Валь-де-Марн, к югу от Парижа — RFI), где она уже четыре года находилась. Отдельное судебное разбирательство по этому поводу не рассматривалось в этом процессе, но попытка побега «висела» над ним с понедельника.

«Своим поведением вы несколько размыли границы», — пояснил президент.

«Желание», переросшее в «одержимость»

Духа Муниб была признана виновной в преступной связи с террористами на протяжении двух ее поездок в сирийско-иракскую зону и ее многочисленными попытками присоединиться к этому театру военных действий.

Молодая женщина была радикализована в конце 2012 года: смотрела пропагандистские видеоролики, начала носить чадру и прекратила обучение на акушерку.

На слушаниях Духа Муниб подробно рассказала о своем «желании» уехать в Сирию, которое превратилось в «навязчивую идею», «цель», которую она рассматривала как «освобождение».

С определенной откровенностью и множеством деталей она вспомнила свое путешествие и свой первый отъезд в Сирию в конце 2013 года. Она отправилась туда после путешествия из Марокко в Турцию, где быстро вышла замуж за контрабандиста, с которым только что познакомилась.

Это пребывание было прервано через два месяца из-за нестабильности в регионе, и Духа Муниб покинула Сирию, «разочарованная».

Она продолжила свои попытки присоединиться к джихадистской группировке, каждый раз встречая отказы от турков.

Ее «крайняя решимость» наконец окупилась летом 2015 года: благодаря удостоверению личности, украденному у матери, ей удалось пересечь турецко-сирийскую границу вместе со своим вторым тунисским мужем и его сыном, которому не исполнилось и двух лет.

«Смягченная версия» фактов

О своей второй поездке — обвиняемая провела примерно пятнадцать месяцев в Мосуле (Ирак), а затем в Ракке (Сирия) под игом джихадистов, Духа Муниб была менее многословна и представила прокурору лишь «смягченную версию» фактов, чтобы «минимизировать» свое участие.

Однако, судья не поверил, что муж обвиняемой более пятнадцати месяцев «ни разу не воевал», а также в то, что она сама не видела «ежедневных зверств, совершаемых» ИГ, и что ей удалось работать акушеркой «подпольно», как она заверяла.

Для Духи Муниб «довольно дерзко» говорить такое, и это демонстрирует «совершенно непонятный и несостоятельный уровень рассуждений», — настаивала сторона обвинения в своем заключительном слове.

Государственный обвинитель также поставила под сомнение «искренность» раскаяния подсудимой.

Духа Муниб покинула территории, контролируемые группировкой «Исламское государство», в конце 2016 года. Она была арестована турецкими властями в марте 2017 года, когда пересекала границу с месячной дочерью и пасынком.

После девяти месяцев пребывания в центре содержания под стражей в Турции она была депортирована во Францию.

В четверг и пятницу специальный суд присяжных должен судить другую «возвращенку» 32 лет, Амандин Ле Коз, которая вступила в ИГ и пробыла в иракско-сирийской зоне более пяти лет с 2014 по 2019 год.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться