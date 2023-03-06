Во Франции 7 марта забастовка против пенсионной реформы снова остановит статегические предприятия

В шестой раз с 19 января восемь ведущих профсоюзов страны и пять молодежных организаций призывают французов выйти на улицы, чтобы добиться отмены пенсионной реформы. Новая протестная акция запланирована на вторник, 7 марта, и продлится двадцать четыре часа. Забастовки затронут стратегические отрасли промышленности — атомные электростанции и траспорт.

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Демонстрации во вторник, 7 марта, обещают быть внушительными, данные министерства внутренних дел говорят предположительно о1,1 — 1,4 миллиона участников. Во многих отраслях промышленности, в частности в энергетической, объявлены забастовки.«Это самый высокий прогноз с начала конфликта», — цитирует Le Monde Лорана Берже, генерального секретаря профсоюза CFDT.

Его коллега по профсоюзу CGT видит в акциях, намеченных на 7 марта, начало нового этапа протестного движения, которое может «свалить» правительство. В понедельник, 6 марта, семь федераций профсоюза CGT предложили «рабочим» рассмотреть вопрос о продолжении забастовки «повсюду» после вторника. Некоторые из этих организаций действуют на железнодорожном транспорте, в энергетической области, в кораблестроении и других стратегических областях.

Основной опасностью для правительства является именно переход забастовки в заятжную стадию. «Есть седьмое марта, а есть после седьмого марта», — заявил министр транспорта Клеман Бон. В сенате, где сейчас идет обсуждение реформы, премьер-министр Франции Элизабет Борн выбрала путь сдержанности, в отличие от правых сенаторов из партии «Республиканцы», которые требуют «блокировать блокировщиков» и провести реквизицию в стратегических областях. В последние дни правительство сделало шагов в сторону смягчения реформы, а также поручило главам крупнейших транспортных компаний SNCF и RATP начать обсуждение вопросов заработной платы и условий труда !

Полиция, со своей стороны, готовится к беспорядкам. Le Figaro пишет, что, по данным спецслужб, в Париже в рядах демонстрантов будут действовать не менее 400-800 «желтых жилетов», а также от 300 до 500 крайне левых активистов. Массовые демонстрации также пройдут в Тулузе, Лионе, Нанте и других французских городах.

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