«Последний аргумент» против пенсионной реформы Макрона: шестой день протеста и забастовок во Франции

7 марта ведущие французские профсоюзы уже в шестой раз за полтора месяца провели общенациональный день протеста и забастовок против повышения пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет. Президент Эмманюэль Макрон и его правительство рассчитывают, что крайне непопулярная реформа будет окончательно утверждена в середине марта по окончании процедуры рассмотрения спорного законопроекта в парламенте.

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Агентство France-Presse отмечает, что, объявив 7 марта новый общенациональный день протеста против пенсионной реформы, единый фронт профсоюзов «разыграл свои последние карты» в противостоянии с президентом Эмманюэлем Макроном. Шестой по счету с 19 января день массовых демонстраций и забастовок был приурочен к скорому завершению процедуры обсуждения в парламенте Франции непопулярного и спорного законопроекта о повышении — с 62 до 64 лет — возраста, дающего право выхода на пенсию.

После бурных дебатов в нижней палате, Национальном собрании, реформу до конца этой недели рассматривает Сенат. Затем согласительная комиссия обеих палат должна представить компромиссный текст законопроекта. Итоговое голосование Нацсобрания и Сената по реформе планируется уже 16 марта, напоминает AFP.

Перед окончанием парламентского марафона по призыву всех восьми ведущих профсоюзов Франции 7 марта на улицы вновь вышли сотни тысяч протестующих. Организаторы заявили об «исторической мобилизации» участников социального протеста «за последние 40 или 50 лет». По оценке профсоюзов, демонстрации (общим числом 265) в этот вторник были самыми массовыми за все полтора месяца выступлений против пенсионной реформы.

В Париже, как утверждает профсоюз Всеобщая конфедерация труда (CGT), на главную в стране манифестацию вышло 700 тысяч человек. Вечером столичная полиция объявила итоги своих подсчетов — 81 000 участников парижского шествия.

Сегодня во Франции – шестой по счету день всеобщей мобилизации против пенсионной реформы. Кадры из Парижа, где сейчас проходит главная протестная манифестация страны. pic.twitter.com/6GROFxUdSZ — RFI на русском (@RFI_Ru) March 7, 2023

До этого самыми успешными днями протеста профсоюзы называли 31 января и 11 февраля. Тогда, по их оценкам, в шествиях по всей стране принимали участие более 2,5 миллионов французов. В Париже — порядка 500 тысяч человек. Впрочем, полиция традиционно давала гораздо более скромные цифры (87 – 93 тысячи манифестантов в столице, а также чуть менее 1,3 млн по всей стране в последний день января).

Масштаб забастовок во Франции 7 марта

Что касается забастовок, то 7 марта профсоюзы призвали трудящихся «остановить» экономическую жизнь в стране, чтобы заставить президента Макрона отказаться от повышения пенсионного возраста. Как отмечают СМИ, стачки в этот вторник охватили большее число отраслей, чем в предыдущие дни всеобщего протеста. К тому же, в ряде отраслей заявлены «бессрочные» забастовки, которые продолжатся в ближайшие дни (в этих случаях решения о продлении или прекращении стачки ежедневно принимаются общими собраниями работников).

При этом рекордов по числу бастующих в ключевых секторах зафиксировано не было. По массовости стачки 7 марта были скромнее, чем в некоторые предыдущие протестные дни (например, на железных дорогах, в энергетике, в школах или госучреждениях).

В Национальной компании железных дорог SNCF бастовало менее 40% сотрудников. При этом движение высокоскоростных поездов TVG и региональных экспрессов TER было обеспечено лишь на 20%. Стачка железнодорожников продолжится 8 марта, и в среду французов ожидают многочисленные отмены поездов.

7 марта забастовка серьезно нарушила движение метро в Париже, а также пригородных поездов в столичном регионе Иль-де-Франс. Парижский общественный транспорт продолжит бастовать и в среду, 8 марта.

Намерены продолжать забастовку работники электроэнергетики и нефтегазовой отрасли.

В компании EDF (оператор французских АЭС и основной поставщик электричества в стране) забастовала почти половина работников. Мощности генерации были снижены на 13 000 МВт (эквивалент производства 12 реакторов).

40% сотрудников бастовало и в другом энергетическом гиганте страны — компании Engie, отвечающей за газораспределение.

Забастовщики также заблокировали 7 марта работу всех четырех портовых терминалов Франции по приему сжиженного природного газа, а также хранилищ СПГ.

Во вторник остановилась отгрузка топлива со всех семи нефтеперерабатывающих заводов страны. На этих НПЗ компаний TotalEnergies, Esso-ExxonMobil и Petroineos работники грозят продолжить забастовку — с риском повторения «топливного кризиса» осени 2022 года (когда из-за стачки на НПЗ возникла острая нехватка бензина и дизельного топлива на французских АЗС).

7 марта из-за забастовки на 20-30% было сокращено число авиарейсов в двух аэропортах Парижа (Руасси – Шарль де Голль и Орли), а также во многих воздушных гаванях страны.

В школах Франции в этот вторник бастовала треть педагогов (33%), многие учебные заведения были закрыты.

В государственных органах центрального подчинения 7 марта работу на день прекратили 25% из 2,5-миллионной армии чиновников. Порядка 10 процентов госслужащих объявили стачку в местных органах власти и в государственных больницах.

В этот раз во всеобщей стачке также приняли участие работники ряда предприятий химической промышленности.

Бастовали 7 марта и столичные мусорщики: в 10 округах Парижа не были вывезены бытовые отходы, а три мусоросжигающих предприятия полностью остановились.

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