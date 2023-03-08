Французский энергогигант EDF сталкивается с новыми техническими проблемами в сети своих АЭС

8 марта СМИ Франции сообщили об обнаружении опасной трещины в системе охлаждения одного из двух реакторов подотчетной EDF атомной электростанции в Пенли (департамент Приморская Сена). Агентство по ядерной и радиационной безопасности Франции (ASN) потребовало от EDF пересмотра всей стратегии контроля атомных электростанций.

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Значительная по глубине эрозия была обнаружена в момент, когда EDF надеялась, что ей удалось выйти из «кризисной ситуации» с остановкой 16 из существующих 56 атомных электростанций. Остановка для детальной инспекции и ремонта парка реакторов EDF была предпринята в октябре 2021 года после обнаружения микротрещин. На 10 из них работы ведутся или запланированы на 2023 год.

Сообщается, что обнаруженная в системе охлаждения трещина — следствие хорошо известной в отрасли «коррозии под напряжением» — разрушения материалов под воздействием переменных механических напряжений и химической среды.

Газета Le Monde напоминает, что из-за ремонта «производство электроэнергии на АЭС в 2022 году упало до самого низкого исторического уровня в разгар энергетического кризиса и увеличению убытков электриков (17,9 млрд евро в 2022 году)». Но Франция, тем не менее, избежала отключения электроэнергии зимой благодаря усилиям EDF по повторному подключению своих реакторов в конце 2022 года.

Учитывая новые данные, Агентство по ядерной и радиационной безопасности Франции (ASN) потребовало от EDF пересмотра всей стратегии контроля атомных электростанций.

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