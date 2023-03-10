Военная помощь Украине и «обновленная Антанта»: лидеры Франции и Великобритании объявили о «новом старте» партнерства

Военная помощь Украине, сотрудничество в обороной сфере и в производстве вооружений, а также проблемы борьбы с нелегальной миграцией обсудили 10 марта президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Риши Сунак. В эту пятницу в Париже они провели 36-й по счету — и первый после пятилетнего перерыва — франко-британский саммит, объявив о перезапуске «ключевого» партнерства между двумя странами после долгого периода острых разногласий.

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На пресс-конференции по итогам первого с 2018 года франко-британского саммита президент Макрон назвал встречу «моментом воссоединения и нового старта» в отношениях Парижа и Лондона. По его словам, эта встреча на высшем уровне стала «саммитом новых амбициозных задач». «Новое начало, обновленное согласие», — ответил Макрону премьер-министр Великобритании, употребив слово «entente», символично отсылающее к давней истории двусторонних отношений и знаменитому «сердечному согласию» (l’Entente cordiale).

Саммит прошел за две недели до государственного визита во Францию Карла III: новый британский монарх выбрал Париж для своей первой официальной зарубежной поездки. Британский премьер в специальном заявлении перед саммитом отметил, что в сегодняшних условиях «новых вызовов», «новых и беспрецедентных угроз» укрепление исторического партнерства Великобритании и Франции является «не просто важным, но ключевым».

Украина: «На данный момент приоритет — в военной сфере»

Лидеры обновленной франко-британской «Антанты» провели свой саммит на фоне войны путинской России против Украины, и военная помощь Киеву стала одной из главных тем переговоров. На итоговой пресс-конференции Эмманюэль Макрон и Риши Сунак единодушно подтвердили главную на сегодня жизненно важную задачу для обеих стран и их союзников — усиление военной помощи Украине.

Наша решимость состоит в том, чтобы помочь Украине выстоять и провести те контрнаступления, которые она намерена провести. На данный момент приоритет — в военной сфере,

— подчеркнул Макрон, повторив, что переговоры о мире должны пройти «тогда, когда решит Украина», и на условиях, которые она сочтет приемлемыми.

«Россия не может и не должна выиграть эту войну», — в очередной раз указал президент Макрон, говоря об «одинаковой решимости» Франции и Великобритании в вопросе поддержки Украины.

«Мы хотим, чтобы Украина выиграла эту войну, и мы абсолютно едины в этом. Наша задача — поставить Украину в максимально сильную позицию», — безоговорочно поддержал французского лидера Риши Сунак. Британский премьер сообщил: «Мы договорились совместно тренировать украинских морских пехотинцев, чтобы дать Украине решающее преимущество на поле боя».

AFP напоминает, что Великобритания в прошлом году запустила собственную программу обучения украинских военных Interflex. В рамках миссии в 2023 году планируется подготовить 20 тысяч солдат ВСУ. Франция также обучает украинских военных, в частности для применения поставляемых Киеву французских вооружений.

Париж одновременно поддерживает работу запущенной Европейским союзом специальной Миссии военной помощи Украине — EUMAMUkraine. 8 марта глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщал, что к концу месяца эта тренировочная миссия завершит подготовку 11 000 украинских военных. До конца года, согласно плану, европейские инструкторы обучат 30 000 солдат ВСУ.

Оборонный союз Парижа и Лондона

На саммите в Париже Эмманюэль Макрон и Риши Сунак обсудили вопросы военного и военно-технического сотрудничества Франции и Великобритании — двух стран, играющих ключевую роль в оборонной архитектуре западной Европы. Две ядерные державы, к тому же имеющие самые большие (по сравнению с европейскими странами-союзниками) армии, с 2010 года связаны в оборонной сфере двумя особыми договорами, подписанными в Лондоне на франко-британском саммите во дворце Ланкастер-Хаус (Accords de Lancaster House / Lancaster House Treaties).

10 марта в Париже на нынешнем саммите лидеры Франции и Германии обсудили усиление военно-технического сотрудничества в рамках этих договоров. Как сообщил британский премьер Риши Сунак, Париж и Лондон намерены, в частности, активизировать кооперацию в разработке систем ПВО и дальнобойных вооружений.

Эмманюэль Макрон и риши Сунак. 36-й саммит Франции и Великобритании. Париж. 10/03/2023. REUTERS - GONZALO FUENTES

Проблема нелегальной миграции

«Новый старт» на саммите в Париже был дан и в решении одного из наиболее спорных вопросов в двусторонних отношениях — в вопросе борьбы с нелегальной миграцией. Речь идет об усилиях двух стран по обузданию потока мигрантов, которые пытаются незаконно пересечь пролив Ла-Манш, чтобы попасть с французской территории на британскую.

10 марта на саммите в Париже премьер Риши Сунак объявил о существенном росте британских ассигнований на совместную борьбу (Лондон выделит на эти цели 141 млн евро в 2023-24 годах, €191 млн в 2024-25 гг. и €209 млн в 2025-2026 годах). За счет увеличения финансирования на севере Франции будет создан новый центр для временного размещения задержанных мигрантов; штаты силовиков, патрулирующих французское побережье, вырастут на 500 человек; будет создан новый совместный оперативный центр управления операциями пограничного контроля. Усилены будут и технические средства охраны границы: закуплены дополнительные беспилотники и другое оборудование. В ноябре прошлого года страны подписали новое соглашение о борьбе с нелегальной миграцией через Ла-Манш, напоминает France-Presse. Новое финансирование повысит эффективность предусмотренных договором мер.

Эмманюэль Макрон и Риши Сунак. 36-й саммит Франции и Великобритании. Париж. 10/03/2023. REUTERS - GONZALO FUENTES

На саммите 10 марта в Париже президент Макрон сделал акцент на решимости усиливать совместную охрану. Он отметил, что в 2022 году было пресечено 1300 попыток незаконного пресечения пролива Ла-Манш, ликвидировано 55 группировок, занимавшихся незаконной переправкой мигрантов. Впрочем, как напоминает AFP, 46 000 человек сумели в прошлом году нелегально перебраться из Франции в Великобританию.

Эмманюэль Макрон и Риши Сунак. 36-й саммит Франции и Великобритании. Париж. 10/03/2023. via REUTERS - POOL

Эмманюэль Макрон и Риши Сунак. 36-й саммит Франции и Великобритании. Париж. 10/03/2023. via REUTERS - POOL

Эмманюэль Макрон и Риши Сунак. 36-й саммит Франции и Великобритании. Париж. 10/03/2023. via REUTERS - POOL

Эмманюэль Макрон и Риши Сунак. 36-й саммит Франции и Великобритании. Париж. 10/03/2023. via REUTERS - POOL

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