ФОТО. Седьмой день протестов и забастовок против пенсионной реформы во Франции

"Резня макроно-пилой". Седьмой день протестов против пенсионной реформы, Париж, 11 марта 2023

Во Франции в субботу, 11 марта, прошел седьмой день протестов и забастовок против непопулярной пенсионной реформы. Законопроект в настоящее время обсуждается в Сенате. Следующие общенациональные протестные акции намечены на 15 марта — день, когда в согласительная комиссия обеих палат парламента должна представить компромиссный текст законопроекта. Итоговое голосование Нацсобрания и Сената по реформе планируется уже 16 марта.

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По подсчетам профсоюза CGT, в крупнейшем митинге в Париже приняли участие 300 тысяч человек. В МВД в свою очередь заявили, что в столичной протестной акции приняли участие 48 тысяч человек. По данным МВД, всего во Франции 11 марта митинговали 368 тысяч граждан. По информации профсоюзов — более миллиона.

Седьмой день протестов против пенсионной реформы, общий вид кортежа. Париж, 11 марта 2023 REUTERS - BENOIT TESSIER

В пятницу 10 марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не будет встречаться с представителями профсоюзных организаций. Генеральный секретарь CGT Филипп Мартинез назвал отказ президента «оскорбительным жестом в адрес общественного движения». Перед началом парижского шествия главы крупнейших профсоюзов предложили президенту Макрону организовать референдум. отправлением парижской процессии два главных профсоюзных лидера бросили вызов главе государства с требованием назначить референдум. «Раз президент Республики он так уверен в себе, ему остается только посоветоваться с народом. Посмотрим, каким будет ответ народа», — заявил Филипп Мартинез. С этим согласился лидер второго крупнейшего профссоюза CFDT Лоран Берже.

Седьмой день протестов против пенсионной реформы, Париж, 11 марта 2023 REUTERS - BENOIT TESSIER

К 18:30 по парижскому времени было известно о 32 задержанных на столичной акции.

Седьмой день протестов против пенсионной реформы, Париж, 11 марта 2023 REUTERS - BENOIT TESSIER

Седьмой день протестов против пенсионной реформы, Париж, 11 марта 2023 REUTERS - BENOIT TESSIER

Седьмой день протестов против пенсионной реформы, Париж, 11 марта 2023 REUTERS - BENOIT TESSIER

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