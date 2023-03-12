«Гринпис»: несмотря на вторжение РФ в Украину, зависимость атомной отрасли Франции от России все еще «огромна»

«Зависимость французской атомной отрасли от российский властей огромна», — заявляют эксперты Greenpeace France. В их новом докладе, опубликованном 11 марта, говорится, что Франция в 2022 году, несмотря на вторжение РФ в Украину, не просто продолжила, а почти утроила импорт российского обогащенного урана. Кроме того, «Росатом» контролирует значительную часть поставок во Францию природного урана из Казахстана и Узбекистана, отмечают в «Гринпис». В НКО резко критикуют тот факт, что российской атомной отрасли до сих пор удалось избежать санкций Евросоюза.

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В докладе Greenpeace France говорится, что несмотря на вторжение РФ в Украину, Франция почти утроила импорт обогащенного урана из России в 2022 году по сравнению с 2021-м: в прошлом году именно Россия поставила треть обогащенного урана, нужного для работы французских АЭС в течение года.

Кроме того, в 2022 году весь французский экспорт регенерированного урана (l’uranium de retraitement, URT) пришелся на Россию, отмечают в Greenpeace France. Речь идет об уране, восстановленном в процессе переработки отработавшего ядерного топлива на французском заводе в Ла-Аг (Нормандия), поясняют в НКО. Регенерированный уран может быть снова обогащен, и занимается этим завод, находящийся в сибирском городе Северске.

Как указывают в Greenpeace France, весь повторно обогащенный уран (uranium de retraitement enrichi, URE), импортированный во Францию в 2022 году, прибыл из России.

«Вопреки тому, что утверждают защитники атома, зависимость французской атомной отрасли от российских властей огромна», — подчеркивают в Greenpeace. По их мнению, это может объяснять, почему Франция «продолжает активно сопротивляться» введению санкций против «Росатома» на общеевропейском уровне.

Контроль над импортом урана из Казахстана и Узбекистана

Российские власти еще и контролируют значительную часть импорта во Францию природного урана из Казахстана и Узбекистана, говорится в расследовании Greenpeace France.

В 2022 году около половины (43%) природного урана, импортированного во Францию, была получена из Казахстана и Узбекистана. Как выяснили в Greenpeace France, почти весь уран, поступающий во Францию из Казахстана, и значительная часть урана из Узбекистана проходят через руки «Росатома», который контролирует транзит всех ядерных материалов через территорию России.

Основной маршрут поставок казахстанского природного урана в Европу и Северную Америку проходит через российские порты Санкт-Петербурга и Усть-Луги (Ленинградская область), куда он добирается из Казахстана по железной дороге. Что касается урана из Узбекистана, поставляемого во Францию, он (по крайней мере отчасти) тоже проходит транзитом через российскую территорию.

Маршруты в обход России (например, транскаспийский коридор) на сегодняшний день невозможно назвать «реальной альтернативой» поставкам урана через российскую территорию, поскольку для их ввода в эксплуатацию необходимо решить «огромные проблемы», пишут специалисты французского отделения Greenpeace.

Что говорят в правительстве Франции?

«Мы, в Гринпис, считаем возмутительным, что Франция продолжает сотрудничать с „Росатомом“. Зависимость, создаваемая „Росатомом“, аналогична зависимости, создаваемой газовыми и нефтяными компаниями. К ней следует относиться таким же образом», — подчеркивают в НКО.

Тем временем во французском правительстве утверждают, что Франция «никоим образом не зависит от Россия в вопросах функционирования своего электроатомного парка» и «смогла диверсифицировать свои источники поставок». Комментарий правительства Франции приводит агентство France-Presse.

Тем временем оператор французских АЭС, энергогенерирующий гигант EDF, комментируя доклад «Гринпис», заявил, что максимизирует диверсификацию своих поставщиков ядерного топлива и не зависит ни от одной из стран или компаний. В EDF также говорят, что в 2022 году не покупали природного урана, добытого на российских шахтах, ни российских услуг по конверсии природного урана.

Французские власти сейчас делают ставку на атомную промышленность в деле производства электроэнергии, что является радикальным поворотом, так как ранее планировалось сокращать долю ядерной энергетики, о чем говорилось и в предвыборной программе 2017 года Эмманюэля Макрона. В Национальном собрании Франции в эти дни обсуждается законопроект об ускорении строительства новых ядерных реакторов. Год назад президент Франции объявил о строительстве шести новых реакторов типа EPR2.

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