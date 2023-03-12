Французский Сенат одобрил проект пенсионной реформы, вызвавший массовые протесты и забастовки

Франция

Сенат Франции, где большинство имеют правые, в субботу, 11 марта, одобрил правительственный проект пенсионной реформы, предполагающий повышение возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет и вызвавший массовые протесты и забастовки. 195 сенаторов поддержали законопроект, 112 голосовали «против», сообщает AFP.

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Сенат Франции одобрил проект пенсионной реформы с рядом поправок, впрочем, без изменения осталось ключевое предложение правительства — поднятие возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет. Это не удивительно с учетом того, что французские правые, являющиеся основной политической силой в верхней палате парламента, годами выступали за эту меру.

Чтобы ускорить дебаты в Сенате, министерство труда применило статью 44.3 Конституции, которая позволяет проводить голосование не по каждой статье и каждой поправке отдельно, а по всему законопроекту или его части сразу и только с учетом поправок, с которыми согласно правительство.

После утверждения Сенатом пенсионная реформа Эмманюэля Макрона продолжит свой путь в законодательных органах Франции. Законопроект должна будет рассмотреть комиссия, включающая представителей обеих палат парламента. Если комиссия придет к согласию относительно поправок, реформу ожидает решающее голосование в обеих палатах парламента: в Сенате и Национальном собрании.

Впрочем, исход голосования в нижней палате парламента — Нацсобрании — весьма неочевиден. Президентское большинство там не абсолютно, а правые «Республиканцы» (имеющие 61 депутатское кресло) разделились во мнениях. По данным источников AFP, от 30 до 35 «республиканцев» собираются поддержать реформу, около 15 — голосовать «против», около 10 — воздержаться.

В феврале лавина поправок, предложенная альянсом левых в нижней палате парламента, уже помешала Национальном собранию проголосовать по этой реформе. Собрание даже не рассмотрело ключевую 7-ю статью, предусматривающее повышение пенсионного возраста.

Тем не менее даже в случае неудачи у правительства есть возможность воспользоваться статьей 49.3 Конституции, которая дает право исполнительной власти «продавить» закон без согласования с парламентом, но ставит правительство под угрозу вотума недоверия.

Накануне, когда Сенат завершал рассмотрение проекта закона, во Франции прошел седьмой день протестов против повышения пенсионного возраста. Сотни тысяч человек снова вышли на демонстрации на улицы французских городов. Министерство внутренних дел насчитало 368 тысяч протестующих по всей стране, в том числе 48 тысяч в Париже, что говорит о более слабой мобилизации противников реформы по сравнению с предыдущими шестью днями протестов. При этом в профсоюзах говорят об историческом народном сопротивлении этой реформе.

В предыдущий раз французские власти пытались повысить возраст выхода на пенсию в 2019 году. Это привело к масштабным забастовка и протестам, которые вместе с началом пандемии коронавируса вынудили власти отложить реформу.

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