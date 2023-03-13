Парламент Франции рассматривает законопроект о строительстве шести новейших атомных станций EPR

Экология

Национальное собрание Франции приступило 13 марта к рассмотрению законопроекта о строительстве в стране шести новых ядерных реакторов с водой под давлением (EPR). Программа расширения парка ядерных реакторов рассматривается в момент, когда экологисты критикуют недостаточность её финансирования, поспешность, несоответствие современным требованиям экологии и, наконец, нереалистичность.

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Президент Эмманюэль Макрон намерен ускорить строительство новых ядерных реакторов и продлить срок службы уже существующих АЭС. Так называемый закон «об ускорении процедур, связанных со строительством новых объектов использования атомной энергии» предложен в момент, когда идет международная мобилизация в защиту окружающей среды и вызывает полемику. Особенная критика звучит по поводу намерения правительства упразднить Институт радиационной защиты и ядерной безопасности (IRSN).

В течение четырех дней депутаты рассмотрят 650 поправок, которые, как хочет правительство, должны облегчить административные правила, контролирующие процесс строительства во Франции ядерных электростанций. Цель изменений в законе — построить и ввести в эксплуатацию к 2035 году шесть новых EPR (ядерных реакторов с водой под давлением).

В ходе голосования правительство рассчитывает на поддержку правых партий, выступающих за сохранение мощности ядерной энергетики страны. В январе законопроект уже был представлен на рассмотрение в Сенат, где получил одобрение.

Депутат Кристоф Бекс от «Непокорной Франции» считает, что нет экономических или экологических аргументов в пользу развертывания систем EPR во Франции #PJLNucléaire : "Il est temps de sortir de la magie de l'atome", dit @ChristopheBex (LFI). Selon lui, "il n'y a pas de justification économique et climatique à lancer industriellement une filière EPR en France". #DirectAN #Nucléaire pic.twitter.com/oafofrFpBv — LCP (@LCP) March 13, 2023

Сегодня 56 ядерных установок Франции обеспечивают до 72% потребностей Франции в электроэнергии. О том, что государственная стратегия декарбонизации энергетики до 2050 года будет опираться на строительство парка новых ядерных реакторов EPR президент Макрон объявил в феврале прошлого года.

Необходимость изменений в существующем законе объяснила агентства France-Presse министр по вопросам энергетического перехода Аньес Панье-Рунаше:

Существующие процедуры очень сложно соблюдать (…) этот текст позволит не добавлять срок в два-три года к [сроку] строительства реактора». То есть законопроект предусматривает отступления от существующих административных норм для упрощения процедур, облегчения экспроприации или отказа от разрешений на строительство.

Упростить и ускорить

Проект закона предусматривает, в частности, приостановку действия строжайшего закона о защите береговой линии в случае, когда строительство новых ядерных реакторов на берегу моря проектируется «вблизи или в пределах периметра существующей атомной электростанции». Правительство предлагает сократить сроки выдачи разрешений для «неядерных»строительных работ (земляные работы, ограждения или стоянки, необходимые для площадки и т. д.).

Делая ставку на атом, Эмманюэль Макрон выступает также за разработку «условий продления срока службы реакторов до 50 лет». Для этого текст, представленный Ассамблее в понедельник, предусматривает упрощение «процедуры периодической проверки реакторов после 35 лет эксплуатации». Продление срока службы нынешних ядерных установок предлагается в момент, когда на трех атомных реакторах в департаментах Мозель и Приморская Сена были обнаружены трещины и, в общей сложности, 16 из 56 ядерных установок страны оставались этой зимой закрытыми для технического осмотра.

Правительство также намерено реорганизовать службы по ядерной безопасности путем простой поправки в текст законодательства. Чтобы упростить арбитраж, законопроект предусматривает упразднение Института радиационной защиты и ядерной безопасности (IRSN) и передачу его специалистов, в частности, в Управление по ядерной безопасности (ASN), осуществляющее управление электростанциями.

Эта реформа ядерной безопасности вызвала гнев профсоюзов обеих реформируемых структур. Профсоюз Института продолжал в понедельник забастовку. Сотрудники Института радиационной защиты и ядерной безопасности предупреждают об опасности объединения в одной структуре функций управления и контроля.

Согласно планам EDF, два из шести реакторов EPR второго поколения должны быть построены в Пенли (Приморская Сена), а два других в Гравелине (Север). Правительство планирует начало строительства на 2027 год, ввод в эксплуатацию на 2035–2037.

Несмотря на критику экологов, министр Аньес Панье-Рунаше утверждает, что строительство новых ядерных установок не будет делаться «в ущерб безопасности». Законопроект обозначает полный отказ от прежних планов правительства о сокращении на 50% доли атома в энергетике.

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