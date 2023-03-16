ФРАНЦИЯ

«Силовое» решение Макрона: пенсионную реформу во Франции утвердили по особой процедуре с применением статьи 49.3 Конституции

Опубликовано: Отредактировано:

Стихийный митинг протеста против пенсионной реформы Макрона на площади Согласия, напротив здания Национального собрания. Париж, 16 марта 2023.
Стихийный митинг протеста против пенсионной реформы Макрона на площади Согласия, напротив здания Национального собрания. Париж, 16 марта 2023. REUTERS - PASCAL ROSSIGNOL
RFI
4 мин

Президент Франции и его правительство 16 марта поставили формальную точку в процедуре утверждения спорной реформы, предполагающей повышение пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет. После двух месяцев острого конфликта с единым фронтом профсоюзов и большинством парламентской оппозиции власти не решились выносить на итоговое голосование в Национальном собрании законопроект, против которого восемь раз с января в стране проводились общенациональные дни протеста и забастовок. В самый последний момент Макрон принял решение применить статью Конституции 49.3, которая позволяет утвердить закон без голосования в парламенте. Правда, теперь, согласно основному закону, Нацсобрание должно проголосовать по вопросу о доверии правительству.

Реклама

В этот четверг, 16 марта, в обеих палатах парламента Франции — в Национальном собрании и Сенате — завершилась процедура рассмотрения законопроекта о пенсионной реформе. Главная его мера — повышение с 62 до 64 лет возраста, дающего право выхода на пенсию, — вызвала острейший за многие годы социальный конфликт во Франции.

Против реформы президента Макрона и его правительства во главе с премьером Элизабет Борн выступили все ведущие профсоюзы, все левые оппозиционные партии в парламенте (крайне левая «Непокорная Франция», «зеленые», социалисты и коммунисты), а также крайне правая оппозиция во главе с Марин Ле Пен. Согласно опросам, против повышения пенсионного возраста высказались 70% французов. С середины января, когда непопулярный законопроект был официально передан в парламент, во Франции по призыву профсоюзов прошло восемь общенациональных дней протеста и забастовок против реформы. На демонстрации каждый раз выходили сотни тысяч протестующих (от одного до 2,5 миллионов человек).

В ситуации острого социального и политического кризиса Макрон и правительство заняли непреклонную позицию, обещая довести реформу до конца и утверждая, что повышение пенсионного возраста — единственный путь сохранения солидарной пенсионной системы и устранения структурного дефицита, который грозит ей в будущем из-за старения населения. При этом кабинет министров надеялся на то, что непопулярный законопроект удастся утвердить в парламенте в рамках «обычной» процедуры, заручившись поддержкой большинства депутатов для итогового голосования.

Премьер-министр Элизабет Борн объявляет в Национальном собрании о решении применить статью 49.3 Конституции и особую процедуру для утверждения пенсионной реформы

До самого последнего момента правительство заявляло, что не планирует прибегать к крайней мере — использованию статьи Конституции 49.3. Эта статья позволяет утвердить предложенный кабинетом министров закон без обсуждения и голосования в парламенте. Но при этом на голосование ставится вопрос о доверии правительству — с риском получить вотум недоверия. Статья 49.3 вызывает давние и ожесточенные споры во Франции как инструмент, который позволяет исполнительной власти «продавить» в парламенте закон, не имеющий поддержки большинства депутатов. Противники статьи 49.3 называют ее «антидемократическим» инструментом.

Неопределенность сохранялась до самого последнего дня — 16 марта, когда в обеих палатах парламента формально завершалась процедура рассмотрения реформы. Верхняя палата, Сенат, где большинство имеет оппозиционная Макрону правая партия «Республиканцы», в четверг утром одобрила законопроект. В ходе итогового голосования «за» высказались 193 сенатора, «против» — 114. Правые «Республиканцы» поддержали реформу, поскольку повышение пенсионного возраста остается частью их собственной политической программы (а все предыдущие подобные реформы во Франции проводили именно правительства правых).

На поддержку правых «Республиканцев» Макрон и правительство рассчитывали и в нижней палате парламента, Национальном собрании, где коалиция пропрезидентских партий на выборах прошлого года потеряла абсолютное большинство (289 мест из 577-ми).

Как сообщали СМИ, в администрации президента и в правительстве до последнего момента вели подсчет числа депутатов Нацсобрания, готовых в итоге проголосовать за повышение пенсионного возраста до 64 лет. Так, в партии «Ренессанс» самого Макрона, по оценкам, реформу могли поддержать 165 депутатов (из 170-ти). В центристской партии Modem — 50 (почти вся фракция в полном составе). В правоцентристской фракции «Горизонты» (бывшего макроновского премьера Эдуара Филиппа) — 26 депутатов (из 29-ти).

Прогноз голосования правой оппозиции оказался ненадежным: из 61 депутата фракции «Республиканцев» от 15 до 22 депутатов могли в итоге проголосовать «против» пенсионной реформы (еще 5 – 6 могли воздержаться).

По результатам всех оценок и подсчетов у президента и правительства получалась цифра — лишь около 280 голосов «за» спорную реформу.

Примерно столько же голосов — около 280-ти — могло быть подано «против» законопроекта. В лагере непримиримых противников повышения пенсионного возраста — 150 депутатов коалиции левых партий NUPES («Новый экологический и социальный народный союз»), объединяющей крайне левую партию «Непокорная Франция», партию «зеленых» EELV («Европа – Экология – Зелёные»), Социалистическую партию Франции и французскую Коммунистическую партию. Однозначно «против» реформы были готовы голосовать и все 88 депутатов крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

В рискованной ситуации, когда пенсионный законопроект мог попросту провалиться при итоговом голосовании в Национальном собрании, президент Макрон в этот четверг утром провел серию экстренных консультаций с членами правительства. И в итоге решился на крайнюю меру — применить статью 49.3 Конституции для утверждения пенсионной реформы.

В 15 часов на открытии заседания в Национальном собрании премьер-министр Элизабет Борн объявила депутатам нижней палаты, что ставит перед ними вопрос о доверии своему кабинету в соответствии со статьей 49.3 основного закона — по всему тексту законопроекта, предложенного правительством.

Оппозиционные партии объявили, что представят резолюции о вотуме недоверия правительству.  

Заявление премьера было встречено бурными протестами депутатов, основном от левых оппозиционных партий. Элизабет Борн указала, что «приложила все усилия», чтобы в ходе переговоров с оппозицией заручиться в Нацсобрании большинством голосов в поддержку непопулярной, но, по ее словам, «необходимой» реформы. «На кону — будущее нашей пенсионной системы», — снова повторила премьер.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI

Скачайте приложение RFI и следите за международными новостями

Темы: