«Силовое» решение Макрона: пенсионную реформу во Франции утвердили по особой процедуре с применением статьи 49.3 Конституции

ФРАНЦИЯ

Президент Франции и его правительство 16 марта поставили формальную точку в процедуре утверждения спорной реформы, предполагающей повышение пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет. После двух месяцев острого конфликта с единым фронтом профсоюзов и большинством парламентской оппозиции власти не решились выносить на итоговое голосование в Национальном собрании законопроект, против которого восемь раз с января в стране проводились общенациональные дни протеста и забастовок. В самый последний момент Макрон принял решение применить статью Конституции 49.3, которая позволяет утвердить закон без голосования в парламенте. Правда, теперь, согласно основному закону, Нацсобрание должно проголосовать по вопросу о доверии правительству.

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В этот четверг, 16 марта, в обеих палатах парламента Франции — в Национальном собрании и Сенате — завершилась процедура рассмотрения законопроекта о пенсионной реформе. Главная его мера — повышение с 62 до 64 лет возраста, дающего право выхода на пенсию, — вызвала острейший за многие годы социальный конфликт во Франции.

Против реформы президента Макрона и его правительства во главе с премьером Элизабет Борн выступили все ведущие профсоюзы, все левые оппозиционные партии в парламенте (крайне левая «Непокорная Франция», «зеленые», социалисты и коммунисты), а также крайне правая оппозиция во главе с Марин Ле Пен. Согласно опросам, против повышения пенсионного возраста высказались 70% французов. С середины января, когда непопулярный законопроект был официально передан в парламент, во Франции по призыву профсоюзов прошло восемь общенациональных дней протеста и забастовок против реформы. На демонстрации каждый раз выходили сотни тысяч протестующих (от одного до 2,5 миллионов человек).

В ситуации острого социального и политического кризиса Макрон и правительство заняли непреклонную позицию, обещая довести реформу до конца и утверждая, что повышение пенсионного возраста — единственный путь сохранения солидарной пенсионной системы и устранения структурного дефицита, который грозит ей в будущем из-за старения населения. При этом кабинет министров надеялся на то, что непопулярный законопроект удастся утвердить в парламенте в рамках «обычной» процедуры, заручившись поддержкой большинства депутатов для итогового голосования.

Премьер-министр Элизабет Борн объявляет в Национальном собрании о решении применить статью 49.3 Конституции и особую процедуру для утверждения пенсионной реформы Retraites: Élisabeth Borne annonce l'utilisation du 49.3 pic.twitter.com/Q6ylcucND9 — BFMTV (@BFMTV) March 16, 2023

До самого последнего момента правительство заявляло, что не планирует прибегать к крайней мере — использованию статьи Конституции 49.3. Эта статья позволяет утвердить предложенный кабинетом министров закон без обсуждения и голосования в парламенте. Но при этом на голосование ставится вопрос о доверии правительству — с риском получить вотум недоверия. Статья 49.3 вызывает давние и ожесточенные споры во Франции как инструмент, который позволяет исполнительной власти «продавить» в парламенте закон, не имеющий поддержки большинства депутатов. Противники статьи 49.3 называют ее «антидемократическим» инструментом.

Неопределенность сохранялась до самого последнего дня — 16 марта, когда в обеих палатах парламента формально завершалась процедура рассмотрения реформы. Верхняя палата, Сенат, где большинство имеет оппозиционная Макрону правая партия «Республиканцы», в четверг утром одобрила законопроект. В ходе итогового голосования «за» высказались 193 сенатора, «против» — 114. Правые «Республиканцы» поддержали реформу, поскольку повышение пенсионного возраста остается частью их собственной политической программы (а все предыдущие подобные реформы во Франции проводили именно правительства правых).

На поддержку правых «Республиканцев» Макрон и правительство рассчитывали и в нижней палате парламента, Национальном собрании, где коалиция пропрезидентских партий на выборах прошлого года потеряла абсолютное большинство (289 мест из 577-ми).

Как сообщали СМИ, в администрации президента и в правительстве до последнего момента вели подсчет числа депутатов Нацсобрания, готовых в итоге проголосовать за повышение пенсионного возраста до 64 лет. Так, в партии «Ренессанс» самого Макрона, по оценкам, реформу могли поддержать 165 депутатов (из 170-ти). В центристской партии Modem — 50 (почти вся фракция в полном составе). В правоцентристской фракции «Горизонты» (бывшего макроновского премьера Эдуара Филиппа) — 26 депутатов (из 29-ти).

Прогноз голосования правой оппозиции оказался ненадежным: из 61 депутата фракции «Республиканцев» от 15 до 22 депутатов могли в итоге проголосовать «против» пенсионной реформы (еще 5 – 6 могли воздержаться).

По результатам всех оценок и подсчетов у президента и правительства получалась цифра — лишь около 280 голосов «за» спорную реформу.

Примерно столько же голосов — около 280-ти — могло быть подано «против» законопроекта. В лагере непримиримых противников повышения пенсионного возраста — 150 депутатов коалиции левых партий NUPES («Новый экологический и социальный народный союз»), объединяющей крайне левую партию «Непокорная Франция», партию «зеленых» EELV («Европа – Экология – Зелёные»), Социалистическую партию Франции и французскую Коммунистическую партию. Однозначно «против» реформы были готовы голосовать и все 88 депутатов крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

В рискованной ситуации, когда пенсионный законопроект мог попросту провалиться при итоговом голосовании в Национальном собрании, президент Макрон в этот четверг утром провел серию экстренных консультаций с членами правительства. И в итоге решился на крайнюю меру — применить статью 49.3 Конституции для утверждения пенсионной реформы.

В 15 часов на открытии заседания в Национальном собрании премьер-министр Элизабет Борн объявила депутатам нижней палаты, что ставит перед ними вопрос о доверии своему кабинету в соответствии со статьей 49.3 основного закона — по всему тексту законопроекта, предложенного правительством.

Оппозиционные партии объявили, что представят резолюции о вотуме недоверия правительству.

Заявление премьера было встречено бурными протестами депутатов, основном от левых оппозиционных партий. Элизабет Борн указала, что «приложила все усилия», чтобы в ходе переговоров с оппозицией заручиться в Нацсобрании большинством голосов в поддержку непопулярной, но, по ее словам, «необходимой» реформы. «На кону — будущее нашей пенсионной системы», — снова повторила премьер.

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