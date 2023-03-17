«Франция оказывает полную поддержку МУС»: в Париже оценили объявление Путина в розыск

МИД Франции прокомментировал факт выдачи Международным уголовным судом (МУС) ордера на арест президента РФ Владимира Путина и российского уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

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«Суд считает, что имеется достаточно доказательств для установления их причастности к депортации и передаче украинских детей.

Суд, который начал свое расследование 2 марта по просьбе около 40 государств, включая все страны-члены ЕС под председательством Франции, действует независимо. Он считает, что эти действия представляют собой военные преступления и как таковые не могут остаться безнаказанными», — подчеркнул МИД Франции.

«Верная своему давнему обязательству бороться с безнаказанностью,

Франция будет продолжать поддерживать незаменимую работу международного правосудия, чтобы обеспечить привлечение к ответственности лиц, виновных во всех преступлениях, совершенных в Украине», — добавили во французском внешнеполитическом ведомстве.

Подчеркнув также, что Франция «оказывает полную поддержку МУС, а также украинским судам, которые способствуют достижению этой цели».

Напомним, в годовщину войны, 24 февраля, в интервью «Новой газете. Европа» министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила: «Борьба с безнаказанностью является императивом. (…) Ни одно бесчинство, нарушение международного права, военное преступление или преступление против человечности не должно быть забыто, а виновные, вне зависимости от их положения в российской иерархии, должны предстать перед судом».

Глава МИД Франции уточнила, в чем именно заключается «приверженность» французских властей «этому убеждению».

«Прежде всего, наша приверженность выражается в поддержке расследований, проводимых судебными органами Украины. Уже в первые недели (войны) мы направили на места команды судмедэкспертов и жандармов, которые работали вместе с украинцами, чтобы помочь им собрать доказательства и задокументировать факты. Кроме того, мы предоставили Украине две мобильные ДНК-лаборатории для помощи в сборе доказательств. (…) Мы также вносим свой вклад в обучение украинских прокуроров по вопросам расследования военных преступлений и международного уголовно-правового сотрудничества», — рассказала Катрин Колонна.

Добавив:

«Приверженность (Франции) также находит отражение в содействии международным судам, в частности, Международному уголовному суду, которому мы оказываем кадровую, материальную и финансовую поддержку.

Наконец, она выражается в тесном сотрудничестве с Украиной и несколькими международными партнерами по созданию специального судебного механизма на международном уровне».

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