Освобожден французский журналист Оливье Дюбуа, взятый в заложники в Мали в апреле 2021 года

Французский журналист Оливье Дюбуа был освобожден в понедельник, 20 марта, спустя почти два года после его похищения джихадистами в Мали. О его освобождении было объявлено в Нигере, властям которого президент Франции выразил «признательность за это освобождение». Вместе с Оливье Дюбуа в аэропорту столицы Нигера встречали сегодня и американца Джеффри Вудки, который был похищен на территории этой страны осенью 2016 года и находился в заложниках более шести лет.

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20 марта на специальной пресс-конференции в аэропорту Ниамея министр внутренних дел Нигера Хамаду Адаму Сулей заявил, что «после нескольких месяцев усилий» властям страны удалось добиться освобождения Оливье Дюбуа и Джеффри Вудки, находившихся в заложниках у террористической группировки «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» (JNIM), связанной с «Аль-Каидой». «Нигерские власти благополучно освободили заложников и передали их французским и американским властям», — сообщил глава МВД.

На этой пресс-конференции освобожденный из плена боевиков 48-летний французский журналист Оливье Дюбуа заявил: «Я чувствую себя усталым, но я в порядке». Он поделился «огромной радостью», которую испытал, оказавшись на свободе. Журналист выразил благодарность властям Нигера за их участие в «сложной миссии» по освобождению заложников, а также поблагодарил власти Франции и всех тех, кто способствовал освобождению. Слова благодарности Оливье Дюбуа адресовал и Международному французскому радио RFI, которое ежемесячно в своем эфире передавало послания поддержки, записанные близкими журналиста, находившегося в заложниках.

В специальном заявлении президент Франции отметил, что с «огромным облегчением» получил известие «об освобождении нигерийскими властями» своего соотечественника, журналиста Оливье Дюбуа, «которого удерживали в заложниках в Мали с 8 апреля 2021 года». Эмманюэль Макрон также приветствовал освобождение американца Джеффри Вудки, сотрудника христианской гуманитарной организации, похищенного 14 октября 2016 года в Нигере.

Эмманюэль Макрон провел телефонный разговор с Оливье Дюбуа, сообщив, что освобожденный журналист вскоре вернется во Францию.

Je viens d’échanger avec Olivier Dubois : il est en bonne santé. Soulagement immense pour la Nation, pour ses proches et ses confrères journalistes. Grande reconnaissance au Niger pour cette libération. https://t.co/MfocFXyVFp — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 20, 2023

Как отмечает агентство France-Presse, Оливье Дюбуа оставался единственным французским заложником, который находился за рубежом в плену преступной группировки (а не какого-либо государства) — после освобождения в октябре 2020 года Софи Петронен, которую почти четыре года удерживали джихадисты в Мали.

Француз Оливье Дюбуа, журналист-фрилансер, был похищен 8 апреля 2021 года в Гао, на севере Мали, боевиками группировки «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» (JNIM), связанной с «Аль-Каидой». Оливье Дюбуа жил и работал в Мали с 2015 года, сотрудничая с изданиями Libération и Le Point.

О похищении журналиста стало известно 5 мая 2021 года, когда в социальных сетях был размещен видеоролик, в котором Оливье Дюбуа сам сообщил, что был похищен. Как напоминает AFP, почти год спустя — 13 марта 2022 года — в социальных сетях похитители разместили второе видео с заложником (без указания на то, когда именно проводилась съемка).

Как отмечает AFP, обстоятельства освобождения француза Оливье Дюбуа и американца Джеффри Вудки из джихадистского плена не раскрываются. Так, неизвестно, удерживали ли французского журналиста на территории Мали на протяжении почти двух лет, прошедших с момента его похищения.

Освобождение из плена джихадистов американца Джеффри Вудки приветствовала в специальном заявлении администрация США. На пресс-конференции в аэропорту Ниамея он поблагодарил власти Нигера, США и Франции за усилия, которые привели к его освобождению. Как сообщает AFP, Джеффри Вудки был сотрудником гуманитарной НКО и в течение тридцати лет оказывал помощь кочевому населению в Абалаке, в центральной части Нигера. Там он был похищен 14 октября 2016 года и провел в заложниках более шести лет.

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