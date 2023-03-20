Пенсионная реформа: Нацсобрание проголосует по вотуму недоверия правительству. Шансов, что Борн уйдет в отставку, мало

Депутаты Национального собрания Франции в понедельник, 20 марта, проголосуют по вотуму недоверия правительству. Его члены нижней палаты парламента выдвинули после того, как правительство Элизабет Борн решило утвердить непопулярную пенсионную реформу без голосования народных избранников: такая возможность исполнительной власти дана статьей 49.3 Конституции Республики. В случае, если вотум недоверия будет поддержан большинством депутатов, президенту Франции Эмманюэлю Макрону придется назначить новое правительство, а пенсионная реформа будет считаться непринятой. Однако, как пишут французские СМИ, вероятность столь негативного для Макрона сценария минимальна.

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Формальная точка в рассмотрении пенсионной реформы, главной мерой которой является поэтапное повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет, была поставлена в четверг, 16 марта. Более двух месяцев правительство и созданная Макроном партия «Возрождение» пытались убедить парламентариев поддержать один из главных реформаторских проектов президента. Однако ответом на это стали тысячи поправок со стороны альянса левых партий в Национальном собрании и многочисленные акции протеста.

В результате острого социального и политического конфликта партии «Возрождение», поддерживающей Макрона, не удалось найти достаточного числа голосов в оппозиции, чтобы провести пенсионную реформу. Без поддержки других партий «Возрождение» утверждения законопроекта добиться бы не смогла: в парламенте у сторонников президента большинства нет.

От почти полностью обеспеченного провала пенсионной реформы после голосования в Национальном собрании правительство Элизабет Борн решило отказаться: закон приняли, используя статью 49.3 Конституции Франции. Она позволяет провести реформу без голосования в парламенте, поставив вопрос о доверии правительству. В случае, если это доверие команде Борн подтвердить не удастся, правительство будет вынуждено уйти в отставку, а пенсионная реформа будет считаться непринятой.

Протесты против пенсионной реформы в эти выходные вылились в беспорядки на улицах Парижа © AFP

В первые минуты после объявления об использовании статьи 49.3 депутаты от партии «Национальное объединение» заявили, что выдвинут собственные вотумы недоверия правительству. Представители крайне левых же отказались голосовать за инициативы, исходящие от сторонников Марин Ле Пен.

Позже сторонам удалось договориться об еще одном едином вотуме недоверия, который, как ожидается, поддержат как левые, так и крайне правые. Его представит депутат Шарль де Курсон от небольшой партии «Центристы» — в Нацсобрании у этого политического движения в нынешнем созыве всего два кресла.

Вотум недоверия, который будет вынесен на голосование во второй половине дня в понедельник, будет единогласно поддержан «Национальным объединением» и левой политической коалицией «NUPES». Но вместе они набирают 237 голосов - для того, чтобы сменить правительство, необходимо 287.

Вотум недоверия правительству будет иметь успех в случае, если к левым и крайне-правым присоединятся центристы и хотя бы часть правых «Республиканцев». Однако, как отмечает Radio France, пока что «Республиканцы», отказавшиеся поддержать пенсионную реформу, в лагерь сторонников вотума недоверия не вступают. По подсчетам журналистов, свой протест действиям правительства в этот понедельник выскажут не более 277 депутатов, Это на десять меньше, чем необходимо противникам повышения пенсионной реформы.

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