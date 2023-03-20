Французские депутаты отклонили вотум недоверия правительству. Его сторонникам не хватило девяти голосов

Депутаты Национального собрания Франции в понедельник, 20 марта, отклонили вотум недоверия правительству. За него проголосовали 278 парламентария из необходимого большинства в 287. Противникам президента Эмманюэля Макрона в нижней палате французского парламента не удалось отправить правительство в отставку, однако голосов в поддержку вотума недоверия кабинету премьер-министра Элизабет Борн оппозиции удалось набрать больше, чем ожидалось еще днем. Вопрос о доверии правительству был поставлен на голосование в Нацсобрании в рамках особой процедуры, предусмотренной статьей 49.3 Конституции. Эту процедуру президент и премьер решили применить 16 марта для окончательного утверждения непопулярной пенсионной реформы, повышающей возраст выхода на пенсию в стране с 62 до 64 лет. Статья 49.3 дает право правительству не ставить на голосование спорный законопроект, который рискует провалиться в Нацсобрании. Вместо этого депутаты голосуют по общему вопросу — о доверии кабинету министров.

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«Мы защищаем ценности, которые оказались под угрозой из-за этой реформы… Среди них — свободное общество, которое позволяет каждому делать свой выбор в жизни, в том числе то, когда выходить на пенсию», — сказал депутат-центрист Шарль де Курсон, представляя вотум недоверия.

До голосования в нижней палате французского парламента заслушали представителей всех партий, представленных в Нацсобрании. Особое внимание было обращено к Оливье Марлексу — председателю парламентской франкции «Республиканцев». Именно голосов этой правой оппозиционной партии, которая раскололась в вопросе поддержки пенсионной реформы Макрона, не хватало для того, чтобы добиться отставки правительства и тем самым отвергнуть спорный законопроект о повышении до 64 лет возраста, дающего право выхода на заслуженный отдых.

«Нет, мы не будем объединяться с теми, кто поддерживает пагубные революционные лозунги. Поэтому мы не будем голосовать за вотумы недоверия», — объявил Марлекс.

Ранее СМИ сообщали, что вотум недоверия правительству, вероятно, не будет одобрен большинством депутатов. Однако ожидалось, что оппозиции не хватит около 20-ти, а не всего лишь девяти голосов. Как сообщает телеканал Francetvinfo, вотум недоверия все же поддержали 19 депутатов правой партии «Республиканцы» (из 61 члена этой фракции).

За отставку кабинета Элизабет Борн ожидаемо проголосовали непримиримые противники пенсионной реформы — 149 депутатов оппозиционной коалиции левых партий NUPES (крайне левая «Непокорная Франция», фракция «зеленых», фракции Социалистической и Коммунистической партий), а также 88 депутатов крайне правой оппозиционной фракции «Национального объединения» Марин Ле Пен. Вотум недоверия также поддержали 18 членов небольшой фракции LIOT и 4 беспартийных депутата.

Правительство устояло при поддержке своего правящего пропрезидентского большинства (коалиция сторонников Макрона имеет, правда, в Нацсобрании лишь относительное большинство). Не поддержали вотум недоверия кабинету министров все 170 депутатов президентской партии «Возрождение», вся фракция центристской партии Modem (51 депутат), фракция правоцентристской партии «Горизонты» экс-премьера Эдуара Филиппа в полном составе (29 депутатов). 42 депутата правой оппозиционной партии «Республиканцы» также не голосовали против правительства.

►«Силовое» решение Макрона: пенсионную реформу во Франции утвердили по особой процедуре с применением статьи 49.3 Конституции

Последним этапом перед тем, как пенсионная реформа вступит в силу, станет ее рассмотрение в Конституционном совете. Он вынесет решение о соответствии положений законопроекта основному закону Республики. Совет может отклонить пенсионную реформу как полностью, так и частично.

Формальная точка в рассмотрении пенсионной реформы, главной мерой которой является поэтапное (до 2030 года) повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет, была поставлена в четверг, 16 марта. Более двух месяцев правительство и созданная Макроном партия «Возрождение» пытались убедить парламентариев поддержать один из главных реформаторских проектов президента. Однако ответом на это стали тысячи поправок со стороны альянса левых партий в Национальном собрании, а также многочисленные акции протеста, массовые демонстрации и забастовки. За последние два месяца по призыву всех ведущих профсоюзов, выступивших единым фронтом, во Франции прошло восемь общенациональных дней протеста и всеобщих стачек против повышения пенсионного возраста.

В результате острого социального и политического конфликта правительству Элизабет Борн и партии «Возрождение», возглавляющей президентское большинство в Нацсобрании, не удалось найти достаточного числа голосов в оппозиции, чтобы провести непопулярную пенсионную реформу. Партии «Возрождение» и относительному правящему большинству необходима была поддержка правых «Республиканцев», для которых повышение пенсионного возраста остается важным пунктом их собственной политической программы (все предыдущие подобные пенсионные реформы во Франции проводили именно правительства правых). Фракция «Республиканцев» (61 депутат) выдвинула ряд требований по корректировке реформы. По итогам напряженных переговоров выяснилось, что значительное число правых депутатов все-таки намеревались голосовать против пенсионного законопроекта в решающий день 16 марта.

От почти предрешенного провала пенсионной реформы при итоговом голосовании в Национальном собрании правительство Элизабет Борн решило отказаться: закон утвердили, применив статью 49.3 Конституции Франции. Она позволяет провести реформу без голосования в парламенте по самому тексту законопроекта. При этом на голосование ставится вопрос о доверии правительству, которое подготовило и представило проект закона. В случае, если в этом доверии кабинету Элизабет Борн было бы отказано, правительство было бы вынуждено уйти в отставку, а пенсионная реформа считалась бы непринятой.

Противники реформы называют ее несправедливой — по мнению оппозиции, она не только повысит возраст выхода на пенсию (против чего выступают, согласно опросам, 70% французов), но и не приведет систему к желаемому финансовому равновесию (и отсутствию в будущем структурного дефицита). Реформа также не учитывает особенности карьеры, интересы и права тех французов, которые занимаются тяжелым физическим трудом или задействованы на вредных производствах. Минимальная же пенсия в 1200 евро, обещанная правительством Макрона, как заявляют противники реформы, в действительно будет гарантирована далеко не всем.

Наконец, реформа не содержит эффективных и убедительных мер решения одной из ключевых проблем Франции — низкой занятости людей старших возрастов: в категории 55-64 года средний уровень занятости составляет всего порядка 56%, а в категории от 60 до 64 лет едва превышает 35%.

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