Пенсионная реформа: Нацсобрание отклонило оба вотума недоверия правительству, оппозиция намерена продолжить борьбу

Франция

Французское Нацсобрание отклонило оба вотума недоверия правительству. Они были поданы в связи с решением о принятии пенсионной реформы без голосования депутатов

Национальное собрание Франции в понедельник отклонило оба вотума недоверия правительству Элизабет Борн. Они были выдвинуты в связи с решением правительства о «проталкивании» непопулярной пенсионной реформы в нижней палате французского парламента без голосования депутатов. Оппозиция рассчитывает, что реформу еще может заблокировать Конституционный совет, левые подали заявку на организацию референдума.

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Первому вотуму, инициированному небольшой центристской фракцией Liot, не хватило поддержки всего девяти депутатов для требуемого большинства в 287 голосов.

Второй вотум, выдвинутый ультраправой парламентской группой «Национальное объединение» Марин Ле Пен, получил всего 94 голоса из 577 депутатов. У самого «Нацобъединения» в нижней палате парламента 88 кресел.

Это означает, что проект пенсионной реформы, повышающий возраст выхода на пенсию с 62 др 64 лет, считается одобренным в парламенте. Этот проект реформы Эмманюэля Макрона вызвал во Франции массовые протесты и забастовки.

Седьмой день протестов против пенсионной реформы, общий вид кортежа. Париж, 11 марта 2023 REUTERS - BENOIT TESSIER

Реформу может еще заблокировать (полностью или частично) Конституционный совет, куда намерены обратиться как представители оппозиции разных флангов, так и лично премьер-министр Элизабет Борн. Этот орган проверят французские законы, а также международные соглашения на их соответствие Конституции Пятой республики.

Тем временем левые депутаты и сенаторы также подали в Конституционный совет просьбу вынести на референдум (référendum d’initiative partagée) предложение не повышать возраст выхода на пенсию. Впрочем, речь идет о сложной процедуре. В частности, для этого нужно за девять месяцев собрать подписи как миниум 10% от общего числа французских избирателей, то есть прорядка 4,8 млн человек на специальной платформе МВД.

Большинство политических аналитиков предсказывали, что правительство Элизабер Борн устоит, несмотря на два поданных вотума недоверию кабинету министров.

Эти вотумы недоверия были инициированы в связи с тем, что французское правительство задействовало статью 49.3 Конституции, позволяющую «протолкнуть» некоторые законопроекты без голосования Нацсобрания. В этом случае законопроект считается принятым, если в 24-часовой срок не будет подан, а затем одобрен вотум недоверия правительству. В Пятой республике статью 49.3 задействовали десятки раз.

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