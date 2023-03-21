Amnesty International предостерегла от применения систем видеонаблюдения с использованием искусственного интеллекта во время ОИ-2024

Париж-2024

Правозащитники Amnesty International во вторник, 21 марта, призвали французские власти отказаться от планов использования систем видеонаблюдения с искусственным интеллектом во время Олимпийских игр в Париже в 2024 году. Проект закона об Олимпийских и Паралимпийских первенствах во Франции, предполагающий внедрение таких систем видеонаблюдения, выдвинут на голосование в Национальном собрании.

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«Эти драконовские технологии массового наблюдения нарушают право на неприкосновенность частной жизни и могут привести к нарушению прав на свободу слова и мирных собраний. Это может привести к антиутопическим уровням слежки в будущем», — говорится в заявлении Amnesty International.

О чем говорится в законопроекте?

Рассмотрение законопроекта проводится по ускоренной процедуре: его внесли 22 декабря 2022 года, а 31 января законопроект с ряжом поправок был одобрен Сенатом. 245 сенаторов высказались в пользу документа, 28 — против.

Законопроект имеет трехчастную форму и касается вопросов медицинского обслуживания, допинга и безопасности во время Олимпийских и Паралимпийских игр. Он призван дополнить уже существующий закон о проведении олимпийских и паралимпийских первенств в 2024 году.

Что касается медицинского обслуживания, законопроект предусматривает создание в Олимпийской и Паралимпийской деревне медицинского центра для оказания необходимой помощи спортсменам. Предполагается, там смогут работать и иностранные специалисты. Кроме того, планиурется обучить оказанию первой помощи большее количество людей, для чего список организаций, уполномоченных проводить такое обучение, должен быть расширен.

Для борьбы с допингом во время игр в законопроекте предлагается разрешить использование новых методов анализа проб. Уголовное наказание за допинг также будет распространяться на территории Французской Полинезии, где будут организованы соревнования по серфингу.

🚨Breaking: As the proposed bill on the 2024 Olympics is headed for a plenary vote at #France’s @AssembleeNat today, we urge the French lawmakers to reject any plans to use dystopian video surveillance powered by AI during the grand sporting eventhttps://t.co/H5wEr2YM9V — Amnesty Tech (@AmnestyTech) March 20, 2023

Наиболее спорной является часть законопроекта, посвященная безопасности, точнее — статья 7 предложенного законопроекта. В ней редлагается создать экспериментальную правовую базу, которая бы действовала до 30 июня 2025 года и позволяля бы применять системы видеонаблюдения с использованием искуственнного интеллекта для обеспечения безопасности спортивных, развлекательных или культурных мероприятий. Отмечается, что такие системы смогут фиксировать, в частности, движение толпы, подозрительные предметы или поведение в местах проведения мероприятий и в общественном транспорте. Для подготовки такой экспериментальной законодательной базы будет проведена консультация с Национальной комиссией по информационным технологиям и гражданским свободам (CNIL). Цель состоит в том, чтобы избежать инцидентов, подобных произошедшему на стадионе «Стад де Франс» во время финала Лиги чемпионов в мае 2022 года.

По итогам рассмотрения в Сенате в законопроект внесли поправку о том, что технология распознавания лиц не будет использоваться при видеонаблюдении.

Также предлагается улучшить координацию работы служб безопасности с транспортными перевозчиками и службами, такими как железнодорожная компания SNCF или управление парижского транспорта (RATP).

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Законопроект предусматривает расширение полномочий префекта полиции Парижа - он будет единственным лицом, ответственным за безопасность и порядок в столичном регионе Иль-де-Франс во время Олимпиады и Паралимпиады. В отношении делегаций, спонсоров и подрядчиков, имеющих доступ в места проведения соревнований и церемоний награждения, будут проводить особенно тщательные проверки.

Использование сканеров тела также предполагается сделать возможным при входе на стадионы и другие спортивные объекты, вмещающие более 300 человек. Наконец, проект предусматривает ужесточение индивидуальных наказаний за нарушения на спортивных мероприятиях: предлпгпалось в случае первого нарушения штрафовать на 1500 евро, но после консультаций в Сенате размер штрафа увеличили до 3750 евро. Он также предполагает более систематические судебные запреты на посещение стадионо и ужесточение наказаний за незаконное проникновениена спортобъекты.

В чем заключаются опасения Amnesty International?

В случае принятия, законопроект впервые в истории Франции — и Европейского союза — узаконит использование массового видеонаблюдения с помощью искусственного интеллекта. «Угрозы правам человека, связанные с разработкой и использованием искусственного интеллекта частными компаниями и государственными органами Европейского союза (ЕС), хорошо известны», — напоминают правозащитники. Хоть французские законодатели и подчеркивают, что шаг является «экспериментальным» и временным, Amnesty International опасается, что технология будет интрузивной, а законопроект расширит полномочия полиции, увеличив арсенал средств для слежки на постоянной основе.

Правозащитники не ставят под сомнение необходимость обеспечения безопасности во время столь масштабных мероприятий, как Олимпийские игры. Но, по словам генерального секретаря Amnesty International Аньес Калламар, французские законодатели не смогли продемонстрировать, что предложенные меры безопасности являются необходимым и соразмерными потенциальной угрозе, что они не угрожают свободе собраний и неприкосновенности частной жизни и не будут провоцировать дискриминацию.

Дополнение аппарата безопасности массовой слежкой, управляемой искусственным интеллектом, - это опасный политический проект, который может привести к серьезным нарушениям прав человека. Каждое действие в общественном пространстве будет вплетено в обширную сеть наблюдения, что быдет подрывать основные гражданские свободы, — генеральный секретарь Amnesty International Аньес Калламар.

В организации также подчеркивают, что даже если масштабное наблюдение будет применяться лишь в интересах безопасности, для выявления «подозрительных» и «ненормальных» предметов и активности, определение того, что является «подозрительным» и «ненормальным», остается слишком размытым.

По мнению экспертов Amnesty, рассматриваемый законопроект не только представляет собой угрозу частной жизни и правам человека, но и противоречит законодательству ЕС об искусственном интеллекте.

Проект Франции по применению интрузивных мер наблюдения во время Олимпийских игр должен стать тревожным сигналом для ЕС. Первое же появление такой меры безопасности на территории ЕС может в конечном итоге исказить законодательство союза касательно искуственного интеллекта и спровоцировать кризис в области прав человека в результате масштабного нарушения прав миллионов людей, за которыми смогут наблюдать без их ведома или согласия и которые потенциально могут стать объектом экспериментальных технологий массового наблюдения. В ходе обсуждения законодательства в области ИИ ЕС должен заблокировать использование таких технологий для массовой слежки и дискриминационного контроля гражданского населения. Мы также призываем к запрету систем распознавания лиц, используемых для массовой слежки, — Аньес Калламар.

Кроме того, правозащитники напоминают, что после лондонской Олимпиады 2012 года многие из вводившихся временно мер безопасности стали после состязаний постоянными.

6 марта представители 36 правозащитных организаций из разных стран, включая глобальные Amnesty International и Human Rights Watch, написали открытое письмо, в котором высказали опасения по поводу вероятного использования видеонаблюдения на Олимпийских и Паралимпийских играх во Франции и его долгосрочных последствиях.

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