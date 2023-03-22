Без «удовольствия» и «сожалений»: Макрон зафиксировал статус-кво в конфликте вокруг пенсионной реформы

ФРАНЦИЯ

Эмманюэль Макрон готов быть «непопулярным» президентом, не испытывает сожалений и не намерен менять правительство, обещая французам новые реформы после «необходимого» повышения пенсионного возраста. Так 22 марта в интервью главным телеканалам Франции президент подтвердил статус-кво в острейшем социальном и политическом конфликте, который продолжается в стране уже два месяца. Макрон «объяснился» с согражданами накануне намеченного на 23 марта девятого общенационального дня протеста и забастовок против пенсионной реформы, которую президент и правительство только что «продавили» в парламенте.

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Впервые за два месяца острого социального и политического кризиса, вызванного непопулярной пенсионной реформой, президент Макрон решил напрямую обстоятельно «объясниться» с соотечественниками, дав получасовое интервью первому и второму телеканалам TF-1 и France 2. До сих пор он предпочитал оставаться в стороне от бурных дебатов и массовых протестов, которые вызвала его собственная инициатива — повышение с 62 до 64 лет возраста, дающего право выхода на пенсию. Его лаконичные комментарии сводились к тому, что реформа «необходима» и будет проведена. В публичном поле президентское решение отстаивали премьер-министр Элизабет Борн и ее правительство.

В эту среду в телевизионном интервью Макрон повторил то, что говорил и раньше. Но в развернутой форме. Журналистам, которые напомнили ему, что протест и забастовки продолжаются, он ответил вопросом: «Вы думаете, что мне доставляет удовольствие проводить эту реформу?»

Президент снова настаивал, что на том, что повышению пенсионного возраста нет альтернативы. Он вновь заявил, что реформа «необходима» в условиях старения населения — для сохранения финансовой стабильности солидарной пенсионной системы и избежания ее структурного дефицита. Макрон отметил, что когда сам начинал трудовую жизнь, во Франции было 10 млн пенсионеров, сейчас — 17 миллионов, в 2030 число французов на пенсии вырастет до 20 миллионов человек. Французам придет работать дольше, чтобы пополнять пенсионные кассы своими отчислениями, убеждал Макрон сограждан, 70% которых высказываются против реформы. В противном случае нужно либо снижать размер пенсий, либо покрывать дефицит системы из госбюджета, а значит — повышать (и без того очень высокие) налоги. Оба варианта неприемлемы, настаивал президент.

Продемонстрировав твердость, глава государства признал, что сожалеет только об одном: «нам не удалось убедить французов в том, что эта реформа вынужденная и необходимая».

Эта реформа, она необходима. Мне это не доставляет удовольствия, я бы не хотел ее проводить, но именно поэтому я взял на себя обязательство это сделать (…) Мне не надо переизбираться. Если сегодня придется мириться с непопулярностью, я с ней смирюсь. Между сиюминутными результатами опросов и общественным благом, интересами страны я выбираю эти общие интересы. Э.Макрон

Ограничившись повторением не раз звучавших аргументов, Макрон не сказал ничего нового по вопросам, которые ставят его оппоненты и противники решения «пенсионной проблемы» путем простого (и уже регулярного) повышения возраста выхода на заслуженный отдых. Предложенную реформу называют несправедливой по отношению к ряду категорий трудящихся, чьи интересы не учтены в достаточной степени. Это и женщины (чей трудовой стаж прерывается рождением и воспитанием детей и которые нередко имеют неполную занятость), и те, кто рано начинает трудовую жизнь или работает в тяжелых и вредных условиях. Наконец, реформа не содержит действенных мер решения структурной проблемы Франции — низкой занятости людей старших возрастов. Ничего не ответил Макрон и на требования левых сил — рассмотреть дополнительные источники финансирования пенсионной системы (например, увеличением налогов на финансовый капитал).

Эмманюэль Макрон, впрочем, признал, что в массовых протестах французов проявляется «ощущение несправедливости». Это чувство, которое испытывают «трудящиеся» президент перефразировал словами: «От тех, кто и так всегда вкалывает, требуют еще и дополнительных усилий».

Тут Макрон совершил небольшой «левый поворот», обрушившись с критикой на «крупные компании, которые получают такой исключительный доход, что им удается использовать эти деньги для выкупа собственных акций» (т.о. предприятия поддерживают высокую биржевую стоимость своих бумаг). «В этом есть своего рода цинизм», — указал президент, пообещав, что правительство проработает вопрос о «чрезвычайном» механизме, который бы заставил гигантов бизнеса поделиться недавней рекордной прибылью с работниками.

Одновременно в телеинтервью Макрона звучала и традиционная риторика французских правых — о «ценности труда» и «обязанности» (а не только «правах») безработных, получающих социальную помощь, «как можно скорее вернуться» к занятости.

Послал президент и «примирительный» сигнал французским профсоюзам, которые единым фронтом выступили против пенсионной реформы и которые — безуспешно — все два месяца протестов пытались добиться встречи с Макроном. Глава государства пообещал, что в ближайшее время с профсоюзами начнутся консультации по ключевым вопросам, которые остались «за бортом» пенсионной реформы. Макрон назвал эти проблемы работников старшего (и предпенсионного) возраста: «профессиональный износ», «переобучение», «завершение трудовой карьеры».

Он также пообещал продолжить работу над мерами по повышению зарплат, поскольку в ходе «пенсионных» протестов вопрос о «недостаточном вознаграждении за труд» вновь вернулся на первый план.

Попутно Макрон не забыл напомнить согражданам об успехах собственной экономической политики с 2017 года. Началась «реиндустриализация» Франции, безработица снизилась с 9 до 7 процентов, минимальный размер оплаты труда за полтора года был повышен на более чем 9%, повышена специальная бюджетная доплата работающим с минимальным доходом и т.д.

Заодно напомнил президент и обо всех проводимых им реформах — от образования и юстиции до увеличения оборонного бюджета.

Многие наблюдатели не исключали, что в долгожданном телеинтервью президент все-таки объявит о каких-то знаковых политических шагах в ответ на острый и продолжающийся кризис. Например, отправит в отставку правительство, которое «продавило» пенсионную реформу в парламенте с помощью чрезвычайной процедуры, предусмотренной статьей 49.3 Конституции и вызывающей давние споры во Франции. Она позволила утвердить текст закона без голосования (с риском провала). При этом правительство едва устояло при голосовании по вотуму недоверия со стороны оппозиции, которой не хватило всего 9 (!) голосов, чтобы отправить в отставку кабинет министров и «похоронить» пенсионную реформу.

Два дня спустя после этой парламентской битвы президент Макрон заявил, что по-прежнему «доверяет» премьер-министру Элизабет Борн и ее правительству.

Завершил свое объяснение с французами Эмманюэль Макрон ответом на повторный вопрос журналистов TF-1 и France 2 о том, не жалеет ли он все-таки о каких-либо ошибках, совершенных на президентском посту.

Я не живу сожалениями, я живу волей, упорством, целеустремленностью и обязательствами, — заявил глава Республики.

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