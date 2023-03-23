9-й день протестов: Более миллиона человек по всей Франции приняли участие в акциях против пенсионной реформы

пенисонная реформа

По оценкам профсоюзов, в парижском шествии приняли участие 800 тысяч человек.

23 марта в 9-й раз французы вышли на митинги и приняли участие в забастовках против пенсионной реформы. По данным МВД, в крупнейшем шествии в Париже приняли участие 119 тысяч человек — это рекордный уровень мобилизации против реформы с начала протестного движения. В профсоюзе CGT заявили о 800 тысячах участников парижской акции. Всего же, по подсчетам МВД, в стране 23 марта протестовали 1,08 миллиона человек. 3,5 миллионов — по версии профсоюзов. Следующий протестный день профсоюзы наметили на 28 марта.

Реклама Читать далее

Контекст

После того, как 16 марта французские власти объявили о намерении применить статью Конституции 49.3, которая позволит утвердить пенсионную реформу без голосования в парламенте, и отклонения двух вотумов недоверия правительству, французы начали выходить на стихийные протестные акции по всей стране. Забастовку держат сотрудники нефтеперерабатывающих заводов и сборщики мусора.

22 марта президент Эмманюэль Макрон дал интервью телеканалам TF1 и France 2, в котором подтвердил статус-кво в острейшем социальном и политическом конфликте, который продолжается в стране уже два месяца. Он продемонстрировал, что готов быть «непопулярным» президентом, не испытывает сожалений и не намерен менять правительство, но попытался умиротворить противников реформы, пообещав французам новые изменения в стране после «необходимого» повышения пенсионного возраста.

►►► Без «удовольствия» и «сожалений»: Макрон зафиксировал статус-кво в конфликте вокруг пенсионной реформы

В Париже сборщики мусора бастуют с 6 марта. На данный момент известно о том, что забастовка продлится до 27 марта. REUTERS - YVES HERMAN

Профсоюзы призвали граждан присоединиться к общенациональному протесту 23 марта.

В Париже

Во французской столице марш прошел от площади Бастилии до площади Оперы. Незадолго до начала шествия генеральный секретарь профсоюза CFDT Лоран Берже отметил рост протестных настроений и призвал «к ненасилию». Глава другого крупнейшего профсоюза - CGT - Филипп Мартинез прокомментировал интервью президента Макрона, заявив, что тот «подлил масла в огонь» протестного движения. Мартинез также напомнил, что профсоюзы направляли главе государства письмо, в котором предупреждали о «взрывоопасной ситуации» ситуации в стране в связи с реформой.

Лидеры профсоюзов во главе парижского шествия 23 марта 2023. REUTERS - GONZALO FUENTES

Манифестанты в Париже REUTERS - YVES HERMAN

Столкновения блэк блока с полицией REUTERS - NACHO DOCE

Полиция на протестной акции в Париже, 23 марта 2023 REUTERS - YVES HERMAN

"Я требую психиатрического освидетельствования Эмманюэля Макрона" REUTERS - GONZALO FUENTES

Площадь Оперы REUTERS - GONZALO FUENTES

Некоторые из других акций и подробности

СМИ отмечают, что протестные акции могут помешать визиту Карла III во Францию. Оппозиционные политики призывают отменить визит, хотя префект полиции Парижа Лоран Нуньес в эфире телеканала BFMTV заявил, что не испытывает беспокойства. В британском правительстве заверили, что об отмене визита речи не идет. Карл III наметил свой первый государственный визит за границу на 26-29 марта. Предполагается, что он отужинает в Версальском дворце, отдаст дань памятиу Триумфальной арки, выступит в Сенате, а затем отправился в Бордо.

Здание мэрии V округа Парижа обесточили. Об этом сообщил генеральный секретарь объединения энергетиков профсоюза CGT Карим Абед. Он объяснил, что здание обесточили, V округа поддерживает пенсионную реформу. Параллельно здание крупной парижской государственной больницы APHP была переведена на бесплатное снабжение электроэнергией.

В аэропорте Орли 30% вылетов были отменены, в других аэропортах Франции — около 20%. Работа терминала 1 аэропорта Руасси-Шарль-де-Голль была заблокирована демонстрантами. «Дорожный доступ к зоне вокруг терминала 1 в настоящее время нарушен« из-за «продолжающейся акции в CDG», — подтвердил аэропорт в твиттере.

Многие достопримечтельности Парижа сегодня были закрыты: Эйфелева башня, Триумфальная арка, Версальский дворец. Также из-за дня протестных акций дирекция парижского Центра Помпиду приняла решение не открывать музей 23 марта.

В министерстве энергетического перехода 23 марта сообщили, что поставки керосина в столичный регион Иль-де-Франс и его аэропорты «становятся критическими» из-за забастовок на нефтеперерабатывающих заводах Нормадии. Генеральное управление гражданской авиации уже несколько дней предупреждает авиакомпании о проблемах с запасами топлива в аэропортах Париж-Шарль-де-Голль и Орли. В связи с этим правительство не исключило вызова бастующих сторудников нормандского НПЗ TotalEnergies на рабочие места в приказном порядке.

В Лорьяне около 4000 человек собрались перед зданием супрефектуры и примыкающим к нему полицейским участком, который примыкает к этому зданию. Участники протестной акции развели огонь. Пламя было потушено. Глава МВД Жеральд Дарманен осудил «нападения и ущерб, нанесенный супрефектуре и полицейскому участку Лорьяна». По предварительным данным, 12 сотрудников полиции страдали при столкновении с демонстрантами возле участка.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться