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Париж. Стихийные акции протеста против пенсионной реформы

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Протесты на площади Республики, Париж, 21 марта 2023 года
Протесты на площади Республики, Париж, 21 марта 2023 года REUTERS - YVES HERMAN
RFI
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После того, как 16 марта французские власти объявили о намерении применить статью Конституции 49.3, которая позволит утвердить пенсионную реформу без голосования в парламенте, и отклонения двух вотумов недоверия правительству, французы начали выходить на стихийные протестные акции по всей стране. В Париже демонстранты собирались вечерами в центре города. В четверг, 23 марта, проходит общенациональная манифестация и забастовки.

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"23 марта - новый май 68-го". Площадь Республики, Париж, 21 марта.
"23 марта - новый май 68-го". Площадь Республики, Париж, 21 марта. REUTERS - YVES HERMAN
Полиция возле площади Бастилии, Париж, 21 марта 2023 года.
Полиция возле площади Бастилии, Париж, 21 марта 2023 года. REUTERS - GONZALO FUENTES
Протесты на площади Республики, Париж, 21 марта 2023 года
Протесты на площади Республики, Париж, 21 марта 2023 года REUTERS - YVES HERMAN
Стихийная протестная акция против пенсионной реформы. Площадь Республики, Париж, 21 марта 2023
Стихийная протестная акция против пенсионной реформы. Площадь Республики, Париж, 21 марта 2023 REUTERS - GONZALO FUENTES
Площадь Республики, Париж, 21 марта 2023
Площадь Республики, Париж, 21 марта 2023 REUTERS - YVES HERMAN
21 марта 2023, стихийная протестная акция на площади Республики.
21 марта 2023, стихийная протестная акция на площади Республики. REUTERS - GONZALO FUENTES
Протестующая разговаривает с полицейскими, Париж, 21 марта 2023
Протестующая разговаривает с полицейскими, Париж, 21 марта 2023 REUTERS - GONZALO FUENTES
Демонстрант рядом с костром у входа на станцию метро "Репюблик". Париж, 21 марта 2023 года.
Демонстрант рядом с костром у входа на станцию метро "Репюблик". Париж, 21 марта 2023 года. REUTERS - GONZALO FUENTES
Французские пожарные тушат горящие мусорные баки после демонстрации в день, когда Национальное собрание голосовало по двум вотумам недоверия правительству, выдвинутым из-за использование статьи 49.3, чтобы провести законопроект о пенсионной реформе без голосования законодателей, 20 марта 2023 года.
Французские пожарные тушат горящие мусорные баки после демонстрации в день, когда Национальное собрание голосовало по двум вотумам недоверия правительству, выдвинутым из-за использование статьи 49.3, чтобы провести законопроект о пенсионной реформе без голосования законодателей, 20 марта 2023 года. REUTERS - BART BIESEMANS
Стихийная протестная акция на площади Согласия после того, как премьер-министр Элизабет Борн сообщила, что к проекту пенсионной реформы будет применена статья 49.3 Конституции, которая позволяет утвердить закон без голосования в парламенте. 17 марта 2023, Париж
Стихийная протестная акция на площади Согласия после того, как премьер-министр Элизабет Борн сообщила, что к проекту пенсионной реформы будет применена статья 49.3 Конституции, которая позволяет утвердить закон без голосования в парламенте. 17 марта 2023, Париж REUTERS - GONZALO FUENTES
Протестующие сжигают картонную фигуру президента Макрона. Париж, площадь Согласия, 17 марта 2023
Протестующие сжигают картонную фигуру президента Макрона. Париж, площадь Согласия, 17 марта 2023 REUTERS - GONZALO FUENTES

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