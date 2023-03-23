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Париж. Стихийные акции протеста против пенсионной реформы

Протесты на площади Республики, Париж, 21 марта 2023 года REUTERS - YVES HERMAN

RFI 3 мин

После того, как 16 марта французские власти объявили о намерении применить статью Конституции 49.3, которая позволит утвердить пенсионную реформу без голосования в парламенте, и отклонения двух вотумов недоверия правительству, французы начали выходить на стихийные протестные акции по всей стране. В Париже демонстранты собирались вечерами в центре города. В четверг, 23 марта, проходит общенациональная манифестация и забастовки.