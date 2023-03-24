Госвизит во Францию короля Карла III отложен из-за протестов против пенсионной реформы

В самый последний момент государственный визит короля Великобритании Карла III во Францию, намеченный на 26 – 29 марта, было решено отложить в условиях продолжающихся французских против повышения пенсионного возраста. Визит во Францию должен был стать первой официальной поездкой Карла III за рубеж после вступления на трон. О том, что визит отложен, объявила администрация президента Франции.

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В пятницу, 24 марта, в кратком заявлении Елисейский дворец указал, что решение отложить визит британского монарха было принято после того, как накануне профсоюзы Франции назначили на будущий вторник, 28 марта, новый общенациональный день протеста против пенсионной реформы. В связи с этим «визит короля Карла III в нашу страну, первоначально запланированный на 26-29 марта, отложен», — говорится в коммюнике. В тексте уточняется, что решение было принято в пятницу утром после телефонного разговора президента Франции и короля Великобритании, а сам визит пройдет «как можно скорее» — в «условиях, соответствующих отношениям дружбы» между двумя странами.

Карл III выбрал Францию для своей первой официальной поездки за рубеж после вступления на британский трон. Визит (со статусом «государственного») был запланирован вслед за недавно прошедшим в Париже саммитом Франции и Великобритании, на котором президент Эмманюэль Макрон и премьер-министр Риши Сунак объявили о «новом страте» партнерства двух стран после долгого периода острых разногласий.

На полях саммите Евросоюза в Брюсселе президент Макрон объяснил, что «было бы несерьезным» принимать Карла III в стране «в разгар манифестаций». По словам Макрона, визит может пройти «в начале лета». В Букингемском дворце сообщили, что королевская чета «с радостью ждет возможности посетить Францию», как только будут согласованы новые даты визита. Намеченный на 29 – 31 марта визит Карла III в Германию состоится, согласно предусмотренной программе.

Подготовка к приему Карла III шла во Франции в условиях продолжающегося два месяца социального и политического кризиса, вызванного пенсионной реформой президента Макрона. Целый ряд мероприятий официальной программы — торжественный ужин в Версальском дворце, поездка в Бордо — оказались под вопросом из-за риска радкализации протеста.

Президент Эмманюэль Макрон в Елисейском дворце 24 марта 2023. REUTERS - NACHO DOCE

Кризис во Франции еще больше обострился в последнюю неделю, после того как правительство «форсировало» утверждение реформы в парламенте, использовав 16 марта особую конституционную процедуру: вместо голосования по тексту закона депутаты голосовали по вопросу о доверии правительству (которое едва устояло, поскольку оппозиции не хватило всего 9 голосов для принятия вотума недоверия).

22 марта президент Макрон дал получасовое интервью главным телеканалам (впервые с начала кризиса), в котором лишь подтвердил неизменность занятой им жесткой позиции и намерение (во что бы то ни стало) довести реформу до конца и повысить пенсионный возраст до 64 лет.

Эти «силовые» действия властей усилили негодование противников реформы и отчасти радикализовали протест. 23 марта в стране прошел девятый по счету за два месяца общенациональный день демонстраций и забастовок. На улицы вновь вышли сотни тысяч протестующих: 3,5 миллиона человек — по оценкам профсоюзов, почти 1,1 млн — по подсчетам МВД. Масштабными были и забастовки, которые в последнее время в ряде секторов (железнодорожный и авиатранспорт, энергетика, нефтепереработка, морские порты, утилизация мусора) стали многодневными.

Манифестации 23 марта были омрачены большим числом инцидентов насильственного характера по сравнению с предыдущими днями протеста. Беспорядки, стычки с полицией, погромы и поджоги имели место в Париже, Бордо, Лилле, Ренне, Тулузе, Лорьене. Полиция применяла водометы, слезоточивый газ, а также светошумовые гранаты. МВД сообщило о задержании по стране 450 человек, а также о получивших травмы 440 полицейских и жандармов.

Десятый национальный день протеста и забастовок против повышения пенсионного возраста профсоюзы наметили во Франции на 28 марта.

Закон о пенсионной реформе не вступил в силу, поскольку его еще должен рассмотреть Конституционный совет. Он проверяет законодательные акты на соответствие Конституции. Совет может «забраковать» текст как целиком, так и частично, не утвердив его отдельные положения. Запросы о проверке «пенсионного» закона в Конституционный совет подали как само правительство (инициатор реформы), так и группы депутатов Нацсобрания и Сената, выступающие против повышения пенсионного возраста.

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