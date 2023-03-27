Лувр закрылся из-за забастовки: сотрудники музея присоединились к протесту против пенсионной реформы

Парижский Лувр в этот понедельник, 27 марта, был закрыт для посетителей. Утром вход в самый посещаемый музей мира заблокировали сотрудники, присоединившиеся к забастовке против пенсионной реформы. Во вторник, 28 марта, Лувр также будет закрыт: в музее плановый выходной. Во Франции же — новый общенациональный день протеста против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет. С середины января это уже десятый по счету день массовых шествий и забастовок с требованием к президенту отказаться от непопулярной реформы.

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Лувр, самый посещаемый музей мира, не открылся в понедельник утром, 27 марта, из-за забастовки против пенсионной реформы. Дирекция Лувра сообщила днем в твиттере, что музей «в данный момент не может быть открыт». Весь понедельник двери музея были закрыты для посетителей.

Как сообщили агентству France-Presse представители профсоюзов, утром вход в Лувр заблокировали его бастующие сотрудники, а также присоединившиеся к ним участники стачки из других учреждений культуры. Все они присоединились к общенациональному протестному движению против пенсионной реформы президента Эмманюэля Макрона.

⚠️ En raison d'un mouvement social interprofessionnel, le musée du Louvre n'est pas en mesure d’être ouvert pour le moment.



Nous vous remercions de votre compréhension. pic.twitter.com/o2v1PWm2ct — Musée du Louvre (@MuseeLouvre) March 27, 2023

AFP напоминает, что в прошлый четверг, 23 марта, забастовщикам удалось на час задержать открытие Лувра. Теперь они на целый день блокировали работу музея, который ежегодно посещает порядка 8 миллионов человек.

23 марта во Франции прошел девятый по счету за два месяца общенациональный день манифестаций и забастовок против повышения пенсионного возраста.

На 28 марта профсоюзы наметили десятую подобную акцию протеста в стране. Во вторник во Франции пройдут очередные массовые шествия, а стачка вновь осложнит работу железных дорог, общественного транспорта, энергетики, нефтепереработки, а также французских школ.

Бастующие заблокировали вход в Лувр. 27 марта 2023. REUTERS - HORACI GARCIA

Бастующие заблокировали вход в Лувр. 27 марта 2023. REUTERS - HORACI GARCIA

Бастующие заблокировали вход в Лувр. 27 марта 2023. REUTERS - MARCO TRUJILLO

Бастующие заблокировали вход в Лувр. 27 марта 2023. REUTERS - MARCO TRUJILLO

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