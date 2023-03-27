Сайт Нацсобрания Франции взломали пророссийские хакеры

Сайт Национального собрания, нижней палаты парламента Франции, был заблокирован с утра понедельника из-за атаки пророссийской хакерской группы NoName в ответ на поддержку Францией Украины, сообщили агентству France-Presse эксперты французской корпорации Thales.

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Ответственность за кибератаку взяла на себя пророссийская хакерская группировка NoName. «В настоящее время сайт находится на техническом обслуживании», — поясняется на официальном сайте нижней палаты парламента Франции.

Атака типа «отказ в обслуживании» (DoS) – это попытка причинить вред, сделав недоступной целевую систему, например веб-сайт или приложение, для обычных конечных пользователей. Обычно злоумышленники генерируют большое количество пакетов или запросов, которые в конечном счете перегружают работу целевой системы.

В понедельник на сайте Национального собрания было указано, что он «в настоящее время находится на обслуживании». О том, что портал нижней палаты французского парламента является целью DoS-атаки со стороны коллектива пророссийских хакеров NoName057(16), этот коллектив заявил в своем канале в Telegram — в ответ на поддержку Францией Украины. Об этом рассказал технический директор компании Thales по киберзащите Иван Фонтаренский.

Кибератака на сайт Сената

«Мы решили повторить наш недавний вояж во Францию, где не утихают протесты против Макрона, который решил наплевать на французов и продолжает служить неонацистам в Украине», – написала группа в Telegram. NoName также заявляет об атаке на сайт Сената, но пока без видимых последствий.

NoName является одним из примерно 80 пророссийских хакерских коллективов, нацеленных на учреждения в странах, которые поддерживают Украину, в том числе в странах Западной Европы, пояснил агентству France-Presse Николя Куинтен, главный аналитик группы анализа угроз компании Thales, которая объединяет около пятидесяти экспертов по всему миру.

Франция – постоянная цель

Франция является одной из постоянных целей хакеров, недавно в стране произошло несколько таких атак. На прошлой неделе они заблокировали сайт Aéroports de Paris (аэропорты Парижа) и нацелились на сайт французской службы внутренней безопасности DGSI. Ответственность за эти две волны атак взяла на себя еще одна группа пророссийских хакеров, сообщил Thales.

NoName, созданная в марте 2022 года, общается на русском и английском языках, проводит атаки типа «отказ в обслуживании», базовые кибератаки. Подобные пророссийские группы хакеров начали процветать с тех пор, как Россия вторглась в Украину, отмечает France-Presse. Они работают без требований выкупа, в отличие от традиционных хакеров. Простые атаки типа «отказ в обслуживании» обычно приводят только к временной блокировке сайтов. Но они могут нанести ущерб компаниям, если они связаны с их системой продаж или производства.

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