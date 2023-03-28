видео

«Мы не остановимся!»: во Франции прошел десятый день протестов против пенсионной реформы

01:39 Десятый день всеобщей мобилизации во Франции против пенсионной реформы. Манифестация в Париже. 28 марта 2023. REUTERS - NACHO DOCE

Во вторник, 28 марта, во Франции прошел десятый день забастовок и манифестаций против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Несмотря на то, что правительство утвердило реформу без голосования в парламенте, применив «антидемократическую» статью Конституции 49.3, протестующие заявляют, что будут и дальше выходить на улицы. Дальнейшую судьбу пенсионной реформы решит Конституционный совет Франции.