Полицейское насилие: парижская мотобригада оказалась в центре скандала

Бригада BRAV-M в Париже 18 марта. Для протестующих против пенсионной реформы этот отряд стал символом полицейского насилия

Во Франции с начала крупных протестов против пенсионной реформы все чаще говорят о полицейском насилии. В центре внимания — моторизованная бригада BRAV-M, которая работает на митингах и шествиях. 20 марта газета Le Monde опубликовала аудиозапись, на которой слышно, как полицейские, предположительно состоящие в BRAV-M, угрожают задержанным насилием. Петицию с требованием расформировать это подразделение на сайте Национального собрания подписали более ста тысяч человек.

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Специальный мобильный отряд полиции BRAV-M (буквальная расшифровка абберевиатуры — моторизованные бригады по борьбе с насильственными действиями) был создан в разгар движения «желтых жилетов». Речь идет о подразделениях полицейских-мотоциклистов, состоящих из экипажей водитель-пассажир. Они передвигаются группами и могут действовать более оперативно, чем полицейские автомобильные патрули и, тем более, пешие стражи правопорядка.

Бригаду BRAV-M создали в 2019 году на фоне протестов «Желтых жилетов». Как рассказывал агентству Франс-пресс один из основателей BRAV-M Патрик Люнель, главным преимуществом этого отряда полиции была именно оперативность. Всего во Франции подготовлено 92 экипажа BRAV-M, а к Олимпийским играм в Париже их число может возрасти до 150.

Бригада полицейских на мотоциклах была одним из ответом на беспорядки AFP

Французские полицейские и жандармы используют мотоциклы и в повседневной работе — однако речь идет о тяжелых и не самых маневренных моделях, окрашенных в характерные для сил правопорядка цвета. Бригада BRAV-M используют сравнительно легкие черные или синие мотоциклы, которые визуально почти ничего не отличаются от серийных, а сами полицейские на них нередко одеты в гражданскую одежду.

Одним из характерных спецсредств, которыми вооружены полицейские в BRAV-M, считаются короткие резиновые дубинки — их сделали более практичными и компактными для езды на мотоцикле. Каждый агент также оснащен ручными гранатами со слезоточивым газом.

Как отмечает Libération, с начала крупных протестов против пенсионной реформы BRAV-M как минимум семь раз обвинили в полицейском насилии — речь идет только о тех случаях чрезмерного применения силы, которые подтверждены видео или несколькими независимыми свидетелями. На некоторых видео полицейские без видимой причины бьют дубинками протестующих или случайных прохожих.

На улице Сент-Антуан в четвертом округе Парижа нескольким журналистам из независимых медиа удалось заснять, как молодой человек, который отошел от группы протестующих и находился в отдалении от BRAV-M, получил несколько ударов от полицейского и упал на асфальт.

Жертвами агрессии стали и журналисты — независимый репортер Поль Бойер, с которым удалось связаться Libération, рассказал, что получил травму головы и руки. По его словам, полицейский ударил его по черепу со спины, хотя журналист и показывал пресс-карту агенту полиции из BRAV-M.

Еще одного фотожурналиста Рафаэля Кесслера в ходе акции протеста задержали почти на сутки — в комиссариате полиции ему объявили, что вместе с протестующими подозревают в участии в незаконном митинге с целью нарушения правопорядка. Однако доказательств этому представлено не было, поэтому фотографа отпустили без предъявления обвинений.

«Репортеры без границ» сообщают и о других случаях полицейского насилия в отношении журналистов — организация даже обратилась в Министерство внутренних дел.

«Право освещать протесты должно быть важнее, чем вероятная усталость сотрудников правоохранительных органов от протестов. Применение неизбирательного насилия непростительно», — говорится в коммюнике.

Особое же внимание прессы и общества вызвала аудиозапись, опубликованная газетой Le Monde. Ее, как утверждают журналисты, сделал на телефон, находящийся в кармане, один из задержанных 20 марта.

«Тебе так повезло, что ты сидишь, теперь, когда тебя арестовали. Клянусь, я бы буквально сломал тебе ноги… Могу тебе сказать, что мы ломали ноги, плечи, шеи (…), Но тебе я бы сломал ноги», — говорится на записи, достоверность которой подтвердил Le Monde. Журналисты также отмечают, что на записи несколько раз слышны звуки ударов.

Когда полицейские узнают, что один из протестующих имеет гражданство Чада, агент полиции угрожает ему высылкой из страны.

«Не волнуйся, мы запомнили твое лицо, у нас уже есть фотография. Только появись на следующих демонстрациях. В следующий раз, когда мы приедем, вы не сядете в автобус, чтобы поехать в полицейский участок, вы сядете в машину скорой помощи».

Префект полиции Парижа Лоран Нуньес в эфире телеканала France 5 назвал действия BRAV-M «недопустимыми». «Мы очень серьезно относимся к соблюдению этических норм», — объявил он.

Петиция о роспуске бригады на сайте Национального собрания набрала более ста тысяч подписей. Однако для того, чтобы ее рассмотрели в парламентской комиссии, необходимы 500 тысяч подписей из по меньшей мере 30 различных департаментов.

В министерстве внутренних дел об отказе от применения BRAV-M на акциях протеста пока не говорят. Глава МВД Жеральд Дарманен отмечает, что насилию подвергаются, по его словам, прежде всего агенты защиты порядка. В ходе последней акции протеста в четверг, 23 марта, ранения получили 149 полицейских и жандармов, сказал чиновник.

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