Французский эксперт по кибербезопасности: «Россия потерпела неудачу в своих усилиях по "киберразрушению" Украины»
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«Мы не стали свидетелями "ночи великой кибервойны", которую Россия хотела развязать в отношении Украины. Украина, наоборот, оказалась особенно устойчива к кибератакам», — пишет в среду, 29 марта, Le Monde, ссылаясь на доклад экспертов по кибербезопасности французской группы Thales.
Комментируя опубликованный в среду доклад, Иван Фонтаренски, технический директор по киберзащите Thales, в частности, заявил агентству France-Presse:
23 февраля [2022 г.] одновременно с наземной атакой Россия предприняла попытку кибератак с явно специально созданными неизвестными вирусами, нацеленными на военные объекты, такие как электростанции, телекоммуникационная инфраструктура, электроснабжение и даже спутниковая сеть Viasat.
Несмотря на атаки на телекоммуникационную сетьViasat, используемую военными, «Украина проявила особую устойчивость, в частности, в восстановлении пострадавших систем. Мы думали, что Россия способна проводить такие операции, но их атака не удалась. Мало того, что они допустила ошибки в методах работы, но с 2014 года [и первого российского вторжения в Украину] Украина научилась лучше защищать себя, в том числе благодаря сотрудничеству с другими странами-союзниками
По словам эксперта, несколько проукраинских активистов также предпринимали попытки кибератак, но без особого эффекта, «за исключением июня 2022 года, когда проукраинская группировка взяла на себя ответственность за атаки на две российские электростанции, которые они взорвали».
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