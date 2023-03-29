Французский эксперт по кибербезопасности: «Россия потерпела неудачу в своих усилиях по "киберразрушению" Украины»

Комментируя опубликованный в среду доклад, Иван Фонтаренски, технический директор по киберзащите Thales, в частности, заявил агентству France-Presse:

23 февраля [2022 г.] одновременно с наземной атакой Россия предприняла попытку кибератак с явно специально созданными неизвестными вирусами, нацеленными на военные объекты, такие как электростанции, телекоммуникационная инфраструктура, электроснабжение и даже спутниковая сеть Viasat.

Несмотря на атаки на телекоммуникационную сетьViasat, используемую военными, «Украина проявила особую устойчивость, в частности, в восстановлении пострадавших систем. Мы думали, что Россия способна проводить такие операции, но их атака не удалась. Мало того, что они допустила ошибки в методах работы, но с 2014 года [и первого российского вторжения в Украину] Украина научилась лучше защищать себя, в том числе благодаря сотрудничеству с другими странами-союзниками