Французское национальное собрание признало украинский Голодомор геноцидом

Во вторник, 28 марта, Национальное собрание Франции признало геноцидом Голодомор в Украине в 1932–1933 годах. Соответствующая резолюция была принята 168 голосами, 2 депутата от коммунистической партии (парламентская группа «Левые демократы и республиканцы» — NUPES) проголосовали против. На вопросы RFI ответила депутат Анн Женете, представившая рещолюцию на голосование.

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Резолюция о признании Голодомора геноцидом была принята подавляющим большинством голосов нижней палаты французского парламента. присутствовавшие депутаты от коммунистов проголосовали против. Депутаты от крайне левой партии «Непокорная Франция» решили не принимать участие в голосовании. Однако их представитель Бастьен Лашо, представляя в прениях позицию партии, отметил, что «никто не может отрицать это преступление (в отношении украинского населения — RFI) и его размах». Сомнение крайне левых депутатов вызвал термин «геноцид», условия для примененения которого, по их мнению, не были объединены, поскольку среди жертв в Украине были также русские, евреи и представители других национальностей.

Во всех голосах, звучавших с трибуны Национального собрания, звучало резкое и безоговорочное осуждение российской агрессии в Украине, которую проводит современная Россия. Слова «диктатура», «варвары» прозвучали в том числе в выступлениях тех депутатов, которые не голосовали за резолюцию.

Обсуждалась также роль западных стран, и в частности, французских интеллектуальных кругов в замалчивании Голодомора.

«Наши соотечественники, наше общественное мнение на протяжении десятилетий проявляли удивительное попустительство в отношении этих преступлений. Проезжая по Украине, они задергиавали шкторы на окнах вагонов, чтобы не видеть происходящего. Потому что советские власти не хотели, чтобы это стало известно в мире. Но сегодня попустительства больше не будет. Потому что мы не хотим, чтобы это повторилось. Мы не закроем глаза на попытки геноцида, которые предпринимаются сегодня против Украины. Они не смогут воспользоваться ни нашим молчанием, ни нашим попустительством, — сказал в своей эмоциональной речи депутат от партии «Демократическое движение» Жан-Луи Бурланж.

На вопросы RFI ответила депутат Анн Женете, избранная представительницей французов за рубежом, которая представила резолюцию на голосование и призвала французское правительство «официально признать насильственный и спланированный советскими властями голод украинского крестьянства в 1932 и 1933 годах геноцидом» и публично его осудить.

RFI: Что конкретно представляет собой представленная вами резолюция?

Анн Женете: Это резолюция, в которой Национальное собрание признает геноцидом исторический эпизод истребления населения Украины при помощи голода, имевший место в 1932–1933 годах, при Сталине. Французский парламент, принимая резолюцию, также обращается с призывом признать Голодомор геноцидом к французскому правительству. И одновременно добивается открытия архивов, которые позволят нам углубить наши знания об этой трагической эпохе.

Проводите ли вы связь между Голодомором и преступлениями, которые совершает российская армия в Украине в настоящее время?

Безусловно. Владимир Путин склонен прославлять сталинскую эпоху и Сталина. Сейчас, как никогда, необходимо донести до молодого поколения характер сталинских преступлений. Кто был их жертвой? Украинцы, о которых мы говорим в резолюции, но также многие другие народы и собственное (российское — RFI) население.

Какими хронологическими рамками вы обуславливаете геноцид?

Первый эпизод великого голода имел место в 1921 году, но он был связан скорее с экономическими обстоятельствами того времени, чем со сталинской решимостью истребить украинское население. Поэтому мы сосредоточились на эпизоде, который украинцы называют Голодомором и который имел место в 1932–1933 годах.

Что квалифицирует Голодомор именно как геноцид?

Мы видим, что вначале были трудности с урожаями и бешеное, я бы сказала, желание Сталина забрать пшеницу, произведенную украинцами. Украина была огромным источником зерна для Европы, и (у советских властей — RFI) существовало намерение отправить его на экспорт и использовать как источник дохода. Даже если это означало уморить украинцев голодом, что и произошло. Поэтому вначале речь шла скорее о крестьянах. Но постепенно появляются письменные свидетельства, которые показывают, что уничтожалась также интеллигенция и другие слои украинского населения, которые не имели никакого отношения к производству пшеницы. Я хорошо помню записку Сталина, в которой говорится, что необходимости запретить выезд украинцев из Украины, хотя в то время там уже был голод, и люди умирали тысячами, а на улицах лежали трупы. Эта четко выраженное в письменном виде указание Сталина подтверждает, что действительно существовала воля к уничтожению украинского народа.

Среди подписантов нет депутатов от крайне левых и от крайне правых. Вы не представляли им текст на подпись?

Я предложила подписать текст политическим группам, которые недвусмысленно демонстрируют ясную и четкую поддержку Украины. В ноябре прошлого года была принята резолюция в поддержку Украины, и я была удивлена, что некоторые политические группы воздержались при голосовании. Поэтому я решила не представлять им на подпись этот текст, считая, что судьба Украины, возможно, менее важна для них, чем для других политических групп. Подписи поставили депутаты из тех групп, которые четко демонстрируют однозначную поддержку Украины и однозначно осуждают Россию. (В итоге, депутаты от крайне правого «Национального объединения» единогласно проголосовали за резолюцию, представленную Анн Женете — RFI).

Вы бывали в Украине?

Да, несколько раз, последний раз в сентябре прошлого года в составе делегации, возглавлявшейся председателем Национального собрания госпожой Яэль Браун-Пиве. Мы встречались с президентом Владимиром Зеленским, и он, среди прочего, обратился к нам с просьбой, чтобы Национальное собрание Франции признало Голодомор геноцидом.

В конце апреля я снова поеду в Украину. Я хочу передать этот текст председателю Рады Руслану Стефанчуку и сказать ему, что обещание выполнено.

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