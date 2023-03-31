В Нацсобрании Франции прошли слушания о возможном российском вмешательстве

Франция - Россия

Тьерри Мариани во время встречи в Москве в 2015 году

В Национальном собрании специальная парламентская комиссия по борьбе в иностранным вмешательством на этой неделе продолжила слушания, посвященные в том числе «сетям Кремля» во Франции. На вопросы депутатов несколько часов отмечали как эксперты по России, так и экс-депутат Тьерри Мариани.

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Во Национальном собрании продолжаются слушания Парламентской комиссии по иностранному вмешательству. Официально ее цель — «установить, существуют ли во Франции иностранные сети влияния, которые занимаются подкупом или торговлей влияния выборных лиц, государственных служащих, глав стратегических компаний или средств массовой информации» с целью «распространения пропаганды» или же «продвижения решений, противоречащих национальным интересам».

Главное стремление депутатов, как говорится на сайте комиссии, не только выявить «сети влияния», но и справиться с ними и предложить решения, чтобы в будущем иностранные силы не имели такого влияния в стране.

Комиссия работает с декабря 2022 года. Ее председатель — Жан-Филипп Танги из «Национального объединения». Во время последней президентской гонки он был заместителем руководителя избирательной кампании Марин Ле Пен.

Как напоминает радиостанция France Inter, комментируя работу комиссии по иностранному вмешательству, именно крайне правую партию «Национальное объединение» (бывший «Национальный фронт») нередко обвиняли в связях с Москвой.

Наиболее подробно о долгой истории отношений Марин Ле Пен с Кремлем писала газета Le Monde. В 2011 году она заявила, что в «некоторой степени восхищается Владимиром Путиным» и считает, что у него есть «характер и видение будущего, необходимые для того, чтобы обеспечить России то процветание, которое она заслуживает». Аннексию Крыма в 2017 году она объяснила «желанием жителей воссоединиться с Россией», а незадолго до выборов президента в марте того же года встречалась с Владимиром Путиным в Москве.

«Поддержка Владимира Путина со стороны RN и Марин Ле Пен выходит за рамки слов. Через депутатов Европарламента крайне правая партия почти систематически защищала российский режим, голосуя против резолюций Европарламента, осуждающих воинственные действия или нарушения международного права, совершенные хозяином Кремля», — отмечает Le Monde.

Сам Жан-Филипп Танги не скрывает, что его решение быть председателем комиссии связано с обвинениями в адрес «Национального объединения».

«В течение многих лет против нашей партии выдвигались серьезные обвинения. Обвинения никогда не подкреплялись фактами, наши оппоненты всегда оставались на уровне амальгам. Юридического процесса нет. Наша цель — отделить истинное от ложного. Иностранное вмешательство — это яд, разлагающий демократии. Когда граждане больше не доверяют своим избранным представителям, мы больше не можем двигаться вперед», — отметил Жан-Филипп Танги.

Парламентская комиссия, которая должна расследовать факты иностранного вмешательства, может вызвать на заседание любого - и, согласно французскому законодательству, отказаться от допроса нельзя. За дачу ложных показаний под присягой также предусмотрена уголовная ответственность. Однако этим власть комиссии и ограничивается — после окончания слушаний депутаты выпускают доклад с рядом рекомендаций, могут провести дебаты в парламенте или же предложить проект закона. Однако правительство не обязано следовать решениям комиссии.

В центре внимания комиссии — влияние не только России, но и других стран. В ближайшее время, по данным СМИ, вопросы на слушаниях зададут Рашиду М’Барки, бывшему журналисту BFMTV. Его уволили после того, как на телеканале были показаны хвалебные сюжеты о Марокко, поставленные в эфир в обход обычных редакционных правил и процедур.

На этой неделе в Национальном собрании вопросы задавали экспертам и должностным лицам, которые могут пролить свет на попытки России вмешаться во французскую политику. Главное внимание прессы было обращено на Тьерри Мариани — евродепутата, которого называют одним из главных сторонников Кремля во Франции. В октябре 2022 года стало известно, что парижская прокуратура расследует деятельность ассоциации «Франко-российский диалог» сразу по двум подозрениям. Первое — коррупции и злоупотреблению влиянием, а второе — по злоупотреблению доверием и отмыванию денег.

Наибольшая часть опроса Тьерри Мариани была посвящена именно «Франко-российскому диалогу», созданному в 2004 году при поддержке президентов России и Франции Владимира Путина и Жака Ширака. Формально цель ассоциации — углубление связей между Москвой и Парижем как на официальном уровне, так и в деловых кругах, однако СМИ называют ее одним из самых заметных инструментов «мягкой силы» России.

Тьерри Мариани подробно рассказал об ассоциации депутатам — по его мнению, она «не наполнена шпионами», как утверждает исследовавший «Франко-российский диалог» журналист Николя Энен, а общественное мнение об ассоциации во Франции не соответствует действительности.

Впрочем, свои продолжающие контакты и «дружбу» с российскими политиками Тьерри Мариани скрывать не стал. Среди тех, к кем Мариани все еще находится на связи — депутаты Леонид Слуцкий и Петр Толстой.

На вопросы депутатов также ответили исследователи, которые изучают Россию — профессор, историк Сесиль Весье и председатель центра политических исследований CERAP Николя Тензер. Речь идет об одних их самых авторитетных исследователей по России.

«Один из видов влияния — то, что общественные деятели во Франции регулярно повторяют кремлевский нарратив. Иногда мы можем подозревать, что они делают это, руководствуясь финансовыми интересами. Это происходит часто. Ведь пропаганда бывает двух видов - жесткой и мягкой. Первая очевидна и заметна, к примеру, когда бывшие иностранцы, получившие российское гражданство, рассказывают о нацистах в Киеве, а Россия лишь защищается от НАТО. А «мягкая» пропаганда - это когда люди осуждают Путина, но заявляют - есть много «но», давайте посмотрим на наши ошибки, мир не черный и белый. В этом случае возможно, что люди также оказались скомпрометированы», — сказал Тензер.

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