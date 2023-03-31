Фильм Скорсезе впервые за 35 лет покажут в основой программе в Каннах

Фильм Мартина Скорсезе «Убийца цветочной луны» покажут на фестивале в Каннах. Об этом дирекция одного из центральных событий в мире кино сообщила 31 марта. Лента Скорсезе станет первой для режиссера в официальной программе фестиваля на Лазурном берегу с 1986 года.

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Легендарный американский режиссер Мартин Скорсезе получил Золоту Пальмовую ветвь — главную награду Канн — в 1976 году за фильм «Таксист». После этого его ленты неоднократно презентовали в основной программе фестиваля, но в последний раз на большом экране в Каннах в соревновании участвовала картина «После работы». В 1998 году Мартин Скорсезе возглавил жюри.

It's official, on May 20, Martin Scorsese will present #KillersOfTheFlowerMoon in world premiere at #Cannes2023! The filmmaker will be surrounded by Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Jesse Plemons and Lily Gladstone!

More info👉 https://t.co/AdYyVVOtpd@AppleTV pic.twitter.com/WBfks0a4d2 — Festival de Cannes (@Festival_Cannes) March 31, 2023

Действия фильма «Убийца цветочной луны», в котором снялись Леонардо Ди Каприо и Роберт Де Ниро, происходят в 1920-х годах в Оклахоме. По сюжету там находят месторождение нефти, после чего в индейском поселении Осейджей происходят убийства местных жителей.

Ожидается, что прокат фильма в залах начнется в октябре 2023 года. После этого фильм покажут на одной из крупных платформ Apple TV+. Кино было произведено этой американской корпорацией, однако для того, чтобы принять участие в фестивале в Каннах, фильм должен обязательно выйти на большие экраны во Франции.

Как отмечают французские СМИ, ранее ожидалось, что фильм будет показан только онлайн, а зрители не смогут посмотреть его в кинотеатрах.

Крупные онлайн-плафтормы, которые занимаются производством кино, почти не представляют свои фильмы на фестивалях. Наиболее часто пресса обсуждает конфликт дирекции с Netflix: в 2017 году созданный этой платформой фильм «Окча» был представлен в Каннах, однако Netflix отказался дать приоритет его дистрибуции кинотеатрам. Во Франции он вышел онлайн и в залах в один день. Это привело к серьезной полемике, а фильмы Netflix больше в Каннах не появлялись.

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