«Куршевель их»: украинские журналисты рассказали об отдыхе российской элиты во французских Альпах

Несмотря на войну и санкции, российская государственная элита продолжает отдыхать на знаменитом французском горнолыжном курорте в городке Куршевель. Об этом говорится в опубликованном во вторник, 4 апреля, расследовании издания «Украинская правда», проведенном при содействии Scanner Project. В марте в Куршевеле заметили жену замминистра обороны России Светлану Иванову в компании певца Валерия Меладзе.

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Как говорится в расследовании журналиста «Украинской правды» Михаила Ткача «Куршевель их — 2», в разгар российского вторжения в Украину жена замминистра обороны РФ Тимура Иванова Светлана Иванова (Маниович) отдыхает на горнолыжном курорте Куршевель во французских Альпах. Светлану заметили в дорогих бутиках курорта 8 марта, а также в компании певца Валерия Меладзе.

В конце декабря 2022 года «Фонд борьбы с коррупцией» опубликовал расследование на основе содержимого электронной почты Светланы Ивановой. В нем утверждалось, что семья замминистра обороны РФ, отвечающего за строительство, владеет элитной недвижимостью, автомобилями в России и во Франции, тратит миллионы долларов на предметы роскоши.

Также в расследовании ФБК говорилось, что жена замминистра обороны РФ имеет израильское гражданство, а в июле 2022 года Тимур и Светлана Ивановы оформили фиктивный развод, чтобы избежать ее попадания под западные санкции. Тумур Иванов попал в санкционный список ЕС только в октябре 2022 года. А Светлана весь этот год с начала вторжения живет вместе с дочерью в Париже. Ее совершеннолетний сын живет в Лондоне и не попал под мобилизацию в России.

Помимо жены замминистра обороны РФ журналисты обнаружили во французском Куршевеле жену и дочь находящегося под санкциями российского олигарха Андрея Бокарева Ольгу, известного московского застройщика Андрея Колочинского. На кадры видеозаписи также попал Михаил Карисалов, генеральный директор компании «Сибур», принадлежащей подсанкционному олигарху Леониду Михельсону.

Это уже вторая часть расследования «Украинской правды» о жизни российской элиты во французских Альпах. Первая часть расследования «Куршевель их» была опубликована в феврале.

Тогда журналисты выяснили, что большое количество недвижимости во французских Альпах принадлежит гражданам России, в частности они нашли собственность Михаила Прохорова, Михаила Фридмана, Сергея и Николая Саркисовых, сына Дмитрия Пумпянского, жены Геннадия Тимченко, семьи миллионера Никиты Мишина, вице-президента «Сбербанка» Александра Базарова.

«Большинство из этих людей не просто не выступает против полномасштабного вторжения России в Украину, а поддерживает российскую агрессию», — говорит автор расследования в «Украиной правде» Михаил Ткач.

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