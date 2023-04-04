«Судьба яхты Сечина»: французская газета опубликовала расследование

Газета Le Figaro опубликовала расследование о яхте Amore Vero, которая, предположительно, принадлежит генеральному директору «Роснефти» Игорю Сечину. Эта яхта была арестована 3 марта 2022 года под Марселем, и ее судьба, как пишет корреспондент, решится на самом высоком уровне.

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86-метровая яхта AmoreVero является одной из самых элегантных в мире, ее конструктор получил приз за лучший дизайн, а интерьер сделан по проекту знаменитого декоратора Альберто Пинто. Цена яхты составляет около 120 миллионов долларов.

С момента вторжения России в Украину AmoreVero находится в порту Ла-Сьота, недалеко от Марселя. «Из дюжины российских судов, остановленных таможней во французских портах с марта 2022 года, AmoreVero — самый стратегический улов», – пишет LeFigaro. Тогда арест яхты прокомментировал даже министр экономики Франции Брюно Ле Мэр. Вопрос будущего яхты «настолько конфиденциален, что любое решение, касающееся яхты, принадлежит этому министерству», — объяснил журналисту один чиновник на условиях анонимности.

Французская таможня подозревает, что AmoreVero принадлежит или находится под контролем Игоря Сечина. Судя по нескольким фотографиям, этот олигарх провел некоторое время на борту яхты. С 28 февраля 2022 года Игорь Сечин находится в черном списке из 3000 физических или юридических лиц, попавших под санкции Евросоюза. В Европе в последний раз Сечина видели в конце 2021 года,в Италии. С тех пор он снова появился на публике лишь 4 марта 2023 года, в Гаване.

По словам юристов, непосредственным владельцем AmoreVero является компания KazimoTrade & InvestLtd, базирующаяся на британских Виргинских островах. Французские следователи считают, что Игорь Сечин «числится экономическим бенефициаром» этой подставной компании. Он же является бенефициаром монакской компании ImperialYachts, которая официально обслуживает яхту «с момента ее покупки в 2018 году ее нынешним владельцем». В июне 2022 года компания Imperial Yachts была внесена в санкционный список США, так как Вашингтон подозревает ее в управлении яхтами приближенных Путина. С тех пор AmoreVeroобслуживают две другие компании – одна из них платит экипажу, другая отвечает за техническое управление.

3 января 2022 года яхта AmoreVero пришвартовалась в порту Ла-Сьота для капитального ремонта стоимостью в 5 миллионов евро, который должен был завершиться в апреле того же года. Как пишет LeFigaro, яхта является постоянным клиентом этого порта, наравне с суднами Билла Гейтса или Стивена Спилберга.

В конце февраля 2022 года, после начала вторжения РФ в Украину, капитан яхты обратился в Таможенную налоговую службу с просьбой закрыть работы. 2 марта новый капитан яхты запросил разрешение на отплытие и заказал лоцмана для помощи ему в его маневрах. По версии LeFigaro, владельца яхты подозревают в желании спрятать ее от европейских санкций. Для этого было бы достаточно направить яхту из Ла-Сьота в сторону Корсики, а дальше, отключив транспондер, чтобы уйти от радаров, разогнаться до максимальной скорости в 20 узлов и покинуть французские территориальные воды. Такому бегству яхты помешал французский осведомитель, который предупредил таможню.

Ранним утром 3 марта верфь, где находилась яхта, была оцеплена. Инспекторы Таможенной службы береговой охраны уведомили капитана о мерах по замораживанию судна и составили протокол.

Похожая история произошла с другой предполагаемой яхтой Сечина. 16 марта власти Испании арестовали яхту Crescent. Этому способствовала бывший офицер ЦРУАлекс Финли, которая создала телеграм-канал #yachtwatch, побудивший тысячи интернет-пользователей начать охоту за российскими яхтами.

Яхта AmoreVero уже год находится в Ла-Сьота. За это время местные активисты запустили петицию с призывом превратить ее во временный приют для приехавших во Францию украинских беженцев. Каждый раз, когда капитан просит портовые власти заполнить баки топливом, ему выделяют количество, недостаточное для выхода в международные воды.

Два месяца назад яхта была посажена на мель: опасаясь санкций Вашингтона, компания, которой принадлежит причал, больше не захотела иметь дело с арестованным судном. Теперь корабль стоит у входа на верфи. Местная администрация договорилась о высоких ставках за аренду, подключение воды и электричества, а банк-посредник владельца яхты предоставил всю требуемую сумму. Этот контракт действует до мая.

Затем владелец желает перевести AmoreVero в менее дорогой и менее охраняемый французский порт, чтобы устраивать на борту платные вечеринки. Так как порты Марселя и Тулона отказались принимать яхту, она может быть отправлена в Сет, но министерство экономики Франции еще не дало своего разрешения.

В соответствии с европейскими санкциями, 7 апреля 2022 года прокуратура Марселя возбудила «судебное расследование по факту несоблюдения международной меры, ограничивающей экономические и финансовые отношения с иностранными государствами». Этот уголовный процесс направлен на окончательную конфискацию судна, пишет LeFigaro. В крайнем случае, он позволит французским властям выиграть время.

Между тем, адвокаты Kazimo Trade & Invest Ltd пытаются оспорить арест яхты в суде. 10 июня они обратились в суд Марселя с иском к Таможне. 14 сентября марсельские судьи отклонили иск, посчитав себя некомпетентными в этом вопросе, и направили дело на рассмотрение в административный трибунал. Но юристы AmoreVero не собираются останавливаться на этом – во Франции уже были случаи, когда арестованные российские корабли были отпущены из-за различных юридических лазеек. 28 марта 2022 адвокату Бернару Лакосту удалось освободить арестованное в порту Бретани торговое судно Pola Ariake.

Как прокомментировал газете Le Figaro адвокат Филипп Бланшетье, борющийся за освобождение арестованных в Антибе яхт Алексея Кузьмичева, выдавая ордера, «таможня торопилась, потому что нужно было дать ответ политикам. Но в руководстве по санкциям уточняется, что замораживание имущества не лишает его владельца возможности пользоваться им. В случаях с яхтами, решения мотивированы политическими соображениями, но они юридически они хрупки». Филипп Бланшетье уже одержал одну промежуточную победу во французском суде, в конце июня 2023 он предстанет перед кассационным судом.

«В конечном итоге судьба AmoreVero будет решаться на самом высоком уровне. Между Елисейским двором и Кремлем», – заключает автор статьи в LeFigaro.

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