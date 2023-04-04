Forbes: француз Бернар Арно возглавил рейтинг богатейших людей мира

Глава французской группы LVMH Бернар Арно возглавил ежегодный рейтинг богатейших людей мира по версии Forbes, опередив Илона Маска и Джеффа Безоса. Состояние владельца ведущей мировой компании по производству предметов роскоши оценивается в 211 миллиардов долларов. Богатейшей женщиной мира в рейтинге Forbes-2023 стала Франсуаз Беттанкур Мейерс, совладелица косметической империи L'Oréal.

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Второе место в рейтинге Forbes, опубликованном 4 апреля, занял владелец Tesla, SpaceX и Twitter Илон Маск с состоянием 180 миллиардов долларов. Замыкает тройку лидеров основатель Amazon Джефф Безос. Его состояние оценили в 114 миллиардов долларов. Forbes отмечает, что состояние миллиардеров, включенных в рейтинг, рассчитывалось по биржевой стоимости акций и курсам валют по состоянию на пятницу, 11 марта.

В 2022 году список Forbes возглавлял Маск (тогда его состояние оценивалось в $219 млрд). Бернар Арно, глава LVMH и свекр россиянки Натальи Водяновой, занимал лишь третье место.

Группа LVMH — производитель предметов роскоши под брендами Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Moët & Chandon, Hennessy и другими. Всего концерн объединяет 75 марок.

Замыкают пятерку лидеров рейтинга Forbes Ларри Эллисон, один из основателей компании-производителя программного обеспечения Oracle ($107 млрд) и бизнесмен Уоррена Баффета ($106 млрд).

Француженка Франсуаз Беттанкур Мейерс заняла в новом рейтинге богатейших людей мира 11-е место с (общесемейным) состоянием 80,5 млрд долларов. Третий год подряд совладелица косметической империи L'Oréal остается самой богатой женщиной в мире. Впервые это «почетное» место она заняла в 2019 году, унаследовав активы своей матери Лилиан Беттанкур (которая была самой богатой женщиной в списке Forbes в 2016 и 2017 годах).

В специальном заявлении Forbes France отмечается: «Впервые в истории рейтинга самые богатые во Франции мужчина и женщина являются также самыми богатыми в мире». По мнению издания, этот «двойной успех» свидетельствует «о силе и устойчивости французской экономики» в условиях мировых и региональных кризисов.

Франция в рейтинге Forbes

В списке Forbes-2023 в общей сложности 43 миллиардера из Франции, в том числе семь богатейших женщин страны. Общее состояние французских богачей выросло на 20,6% с начала 2022 года. Первую тройку французских миллиардеров замыкает Франсуа Пино, основатель группы Kering, производящей предметы роскоши. За ним следуют, на четвертом и пятом местах, братья Ален и Жерар Вертаймер, совладельцы империи Chanel.

Во французском «разделе» списка Forbes лишь шестое место — у бизнесмена, чей бизнес не связан с предметами роскоши или косметикой. Это Эмманюэль Бенье, глава компании-производителя молочной продукции Lactalis. С восьмого по десятое место в списке богатейших французов занимают дети основателя группы CMA CGM, одного из мировых лидеров в сфере контейнерных морских перевозок (наследники Жака Сааде — Родольф, Таня и Жак-младший).

Подсанкционные россияне в рейтинге Forbes

Самым богатым россиянином, по версии Forbes, стал владелец компании «Еврохим» Андрей Мельниченко с состоянием более 25 миллиардов долларов. На втором месте среди россиян — владелец «Норильского никеля» Владимир Потанин (почти $24 млрд). На третьем месте владелец НЛМК Владимир Лисин (более $22 млрд). Все трое — под западными санкциями.

Всего в списке Forbes в этом году 110 россиян – на 22 человека больше, чем годом ранее, но меньше, чем в 2021-м. Тогда Россию представляли 123 бизнесмена. Совокупное состояние российских миллиардеров РФ выросло с прошлогодних $353 млрд до $505 млрд (стоит отметить, что в 2022 году рейтинг составляли в период паники на рынках, вызванной началом полномасштабного вторжения РФ в Украину). В 2021 году состояние российских миллиардеров оценивалось в 606 миллиардов долларов.

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