С улиц Парижа 1 сентября исчезнут сервисы аренды электросамокатов

Свободный прокат электросамокатов, появившийся на парижских улицах пять лет назад, с 1 сентября этого года окажется под запретом. О таком решении объявила мэр французской столицы Анн Идальго после проведенного 2 апреля голосования горожан по вопросу, который все эти годы вызывал бурные споры в Париже. AFP отмечает, что город вскоре станет первой европейской столицей, полностью запретившей аренду электросамокатов.

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Растущая популярность электросамокатов как нового вида индивидуального «городского транспорта» создала немало проблем (прежде всего, с точки зрения безопасности движения), став предметом острых дебатов. В Париже частные сервисы проката этих средств передвижения появились в 2018 году, пережив период бурного и сперва хаотичного развития, осложненного трагическими происшествиями, конфликтами с властями и общественными спорами. После гибели в июне 2021 года в ДТП итальянской туристки мэрия Парижа обязала компании-операторы проката ограничить скорость их электросамокатов 10 км/ч в 700 наиболее оживленных зонах города. Но проблем с безопасностью движения это не решило. Как сообщали городские власти, в 2022 году в Париже произошло 408 ДТП с участием водителей электросамокатов — как арендованных, так и находящихся в личном пользовании. Три человека погибли, 459 пострадали.

На фоне жалоб пешеходов на неосторожное вождение и хаотичную парковку модных двухколесных транспортных средств мэр Парижа Анн Идальго решила поставить вопрос ребром в той части, которая входит в компетенцию муниципалитета, определив судьбу частных сервисов проката электросамокатов.

К этому моменту в столице осталось три крупные компании по указанию таких услуг — Dott, Lime и Tier Mobility. С парком 15 000 самокатов. Они работают с разрешения мэрии и по контракту с ней.

Вопрос об их дальнейшей судьбе градоначальница решила поставить перед самими жителями. 2 апреля в Париже — по инициативе мэрии — было организовано «голосование граждан» по вопросу о запрете проката электросамокатов. В минувшее воскресенье на 20 участках могли выразить свое мнение все парижане, внесенные в списки избирателей (1,6 млн человек). Как отмечает France-Presse, подобную форму «прямой демократии» столичный муниципалитет опробовал впервые.

89% процентов пришедших на участки высказались за запрет прокатных сервисов. Правда, явка составила всего 7,5%: свое мнение выразили лишь 103 тысячи парижан. Мэр Анн Идальго, пообещавшая исполнить «волю народа», после объявления результатов голосования заявила, что «с 1 сентября электросамокатов в свободном прокате в Париже не будет». Мэрия не намерена продлевать с фирмами-операторами контракты, истекающие 31 августа.

Пункт проката электросамокатов на набережной Сены в Париже. AFP/File

Эти компании Dott, Lime и Tier Mobility подвергли критике условия проведения голосования, отметив, что оно было бы более репрезентативным и убедительным, если бы участков было больше, мэрия бы провела активную информационную кампанию, а также организовала онлайн-голосование. Операторы отметили, что запрет проката электросамокатов непосредственно затрагивает интересы 400 000 жителей, которые ежемесячно пользовались услугами сервисов. Мэрия недосчитается почти 1 млн евро (которые получала ежегодно по контрактам с фирмами-операторами). Наконец, прекращение работы в Париже ставит под угрозу сохранение 800 рабочих мест в фирмах Dott, Lime и Tier Mobility.

Ранее операторы проката активно (но безуспешно) выступали за проведение онлайн-голосования с тем, чтобы в решении вопроса приняли широкое участие молодые поколения парижан, главные пользователи сервиса. Они также провели воскресную акцию бесплатного проката в рамках агитации за его сохранение.

Агентство France-Presse отмечает, что 1 сентября Париж станет первой европейской столицей, в которой прокат электросамокатов будет запрещен. Правда, подобный запрет уже действует, например, в Барселоне, а также в Монреале. В Лиссабоне власти решили вдвое сократить число электросамокатов в свободном прокате.

По всей Франции подобный сервис доступен в 200 городах, ежедневно на арендованных электросамокатах совершается более ста тысяч поездок.

Помимо этого, в личном владении французов — порядка 700 000 этих двухколесных транспортных средств на электродвигателях. И эти электросамокаты, разумеется, ни под какие запреты местных властей не подпадают.

Осенью 2019 года во Франции законодательно урегулировали ситуацию, сложившуюся на улицах с появлением электросамокатов (а также других индивидуальных средств передвижения с электромотором — гироскутеров, сигвеев, моноколес и т.п.). Правила дорожного движения дополнили новыми нормами. На электросамокатах запретили ездить по тротуарам (с включенным двигателем). Скорость ограничили 25 км/ч, установив минимальный возраст для водителей — 12 лет. На электросамокате можно передвигаться только в одиночку, обязательной для его вождения стала и специальная страховка от возможного ущерба третьим лицам. Запрещено использовать наушники во время езды, а в ночное время водителю необходим светоотражающий жилет. Штрафы за нарушение правил — от 35 до 1500 евро.

Свободный прокат 15 000 электросамокатов в Париже прекратится 1 сентября. AFP/File

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