Поверенный в делах Франции в Москве вновь осудил преступления российской армии в Украине

Поверенный в делах посольства Франции в Москве, которого 4 апреля вызвали в российский МИД, «подтвердил», что Франция осуждает «преступления российской армии в Буче, Ирпене и других украинских городах». Об этом сообщает в среду, 5 апреля, внешнеполитическое ведомство Франции.

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«Как подчеркнул 31 марта президент Франции, эти преступления, вероятно, являются военными преступлениями, и Франция с самого начала конфликта оказывает всю свою поддержку Украине в борьбе с безнаказанностью», — говорится в коммюнике французского МИД.

Накануне Россия объявила о вызове в МИД временного поверенного в делах Франции Джея Дармадикари. Ему «был выражен решительный протест в связи с опубликованными Посольством в социальных сетях заявлениями о "зверствах, совершённых российскими Вооруженными Силами в Буче и других украинских городах"», сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Указали французу на категорическую неприемлемость ни на чём не основанных, ложных обвинений в адрес наших военнослужащих, которые звучат особенно неуместно от имени дипломатического представительства страны, активно поставляющей военную технику и боеприпасы для нужд украинской армии и таким образом делающей всё возможное для затягивания боевых действий,

— заявили в российском МИД. Массовое убийство мирных жителей в Буче в МИД назвали «пропагандистской инсценировкой киевского режима».

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