Протест в 11 сериях: во Франции прошли новые демонстрации и забастовки против пенсионной реформы

В одиннадцатый раз за почти три месяца во Франции 6 апреля прошел общенациональный день протеста против пенсионной реформы президента Эмманюэля Макрона. В социальном конфликте вокруг закона о повышении пенсионного возраста до 64 лет сохраняется статус-кво: власти не намерены отказываться от реформы, как того по-прежнему требуют профсоюзы. Сложившаяся ситуация продлится как минимум до 14 апреля, когда судьбу непопулярного закона, проведенного через парламент в рамках особой (и спорной) процедуры, должен определить Конституционный совет Франции. На 13 апреля профсоюзы наметили 12-ю по счету всеобщую акцию протеста против пенсионной реформы.

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В этот четверг масштаб демонстраций и забастовок был менее впечатляющим, чем в предыдущие десять дней общенационального протеста против пенсионной реформы Макрона. Снижение уличной и стачечной активности отмечает агентство France-Presse, обобщая новую протестную статистику.

В Париже число участников шествия 6 апреля профсоюзы оценили в 400 тысяч человек, по всей стране — в 2 миллиона протестующих. Полиция насчитала 57 000 участников столичной демонстрации. По всей Франции, по данным МВД, на улицы вышли 570 000 человек.

11-й день протестов во Франции против пенсионной реформы. Кадры из Ренна, Кале и Парижа. pic.twitter.com/XZjblPCG6P — RFI на русском (@RFI_Ru) April 6, 2023

Для сравнения: 28 марта, в предыдущий день протеста, профсоюзы заявляли о 450-тысячной демонстрации в Париже (подсчеты полиции — 93 тысячи манифестантов), а также о 2 миллионах участников акций по всей стране. МВД тогда сообщало, что в шествиях участвовало в общей сложности 740 тысяч человек.

6 апреля менее масштабным был и размах забастовки. На железных дорогах движение высокоскоростных поездов TVG из-за стачки сократилось лишь на 25%, региональных экспрессов TER — наполовину (в предыдущие дни протеста на линии часто выходили лишь 20% поездов). В Париже метро и пригородные поезда ходили в «почти нормальном» режиме. В электроэнергетике бастовала только пятая часть сотрудников (против 40-50% участников предыдущих стачек). В школах работу в этот раз прекратили лишь 8% учителей, а в государственных учреждениях — 6,5% чиновников (на пике протеста бастующих в этих сферах было до 30% и более).

"Макрон объявил войну народу" - плакат в руках участника протестного шествия в Париже. 06/04/2023. REUTERS - SARAH MEYSSONNIER

С 19 января общенациональные дни демонстраций и забастовок против пенсионной реформы Макрона все восемь ведущих профсоюзов страны проводят почти еженедельно. Самыми массовыми шествия и стачки были в период, пока законопроект проходил обсуждение в парламенте. На улицы каждый раз выходило, по данным полиции, более одного миллиона протестующих (по оценке профсоюзов 2 – 2,5 млн). В Париже шествия собирали порядка 100 тысяч человек, сообщало МВД. Профсоюзы оценивали размах столичных демонстраций в 500 – 700 тысяч участников. Забастовки каждый раз серьезно нарушали работу железнодорожного и общественного транспорта, энергетики, школ, а также нефтепереработки, морских портов и госучреждений.

16 марта президент и правительство пошли на крайний шаг, чтобы завершить парламентские процедуры и избежать провала законопроекта при итоговом голосовании в Национальном собрании. В нижней палате парламента, где у блока Макрона нет абсолютного большинства, применили статью 49.3 Конституции. Она позволила утвердить закон без голосования. Вместо этого депутаты, согласно процедуре, голосовали по вопросу о доверии правительству. 20 марта кабинет премьер-министра Элизабет Борн едва избежал вотума недоверия: оппозиции не хватило всего 9 голосов, чтобы отправить правительство в отставку и тем самым провалить закон о пенсионной реформе.

Демонстрации против пенсионной реформы вновь омрачены беспорядками. Париж 06/04/2023. REUTERS - SARAH MEYSSONNIER

22 марта — впервые с начала протестов — президент Макрон решил лично и подробно объясниться с согражданами по вопросу о повышении пенсионного возраста. В получасовом телеинтервью он лишь подтвердил, что уступать не намерен, а реформа будет доведена до конца. 23 числа ответом президенту стал очередной национальный день манифестаций и забастовок.

Профсоюзы также заняли непримиримую позицию, по-прежнему требуя отменить реформу. 28 марта во Франции прошел десятый по счету всеобщий день протеста и забастовок.

Продолжать протест профсоюзы намерены как минимум до 14 апреля. В этот день ожидается решение Конституционного совета Франции по спорному закону. Проверить его на соответствие конституции потребовали как правительство, так и оппозиция. КС может «забраковать» закон как полностью, так и частично (отдельные его статьи).

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