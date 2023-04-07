Страна долгожителей: во Франции посчитали граждан в возрасте от 100 лет

Во Франции насчитывается 30 000 жителей в возрасте 100 лет и более, что делает ее европейской страной с наибольшим числом долгожителей. Таковы данные исследования Национального института статистики (INSEE), опубликованного 5 апреля. По прогнозам экспертов института, к в 2040 году число французов столетнего возраста может вырасти до 76 000 человек.

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В 2023 году число жителей в возрасте от 100 лет во Франции выросло до 30 000, сообщает статистическое ведомство страны, отмечая, что по этому показателю французы опередили другие европейские страны. И дело не только в том, что Франция — одно из самых густонаселенных государств континента. Вероятность дожить до столетнего возраста во Франции выше, чем в других европейских странах, утверждают демографы института INSEE.

Как отмечает статистическое ведомство Франции, начиная с периода 1960-1975 годов число людей в возрасте 100 лет и старше выросло во Франции почти в 30 раз. Большинство из них составляют женщины.

Ожидается, что такая тенденция сохранится. Согласно прогнозам INSEE, среди людей, родившихся в 1940 году, 6% женщин и 2% мужчин достигнут возраста 100 лет. В 2070 году их число может составить от 100 до 600 тысяч, согласно различным оценкам, в основу которых демографы закладывают разные прогнозы увеличения продолжительности жизни.

Вероятность достижения столетнего возраста значительно увеличилась с течением времени, обнадеживают специалисты INSEE, приводя пример своих подсчетов: если до 100 лет дожили 0,9% женщин, родившихся в 1900 году, то в поколении 1922 года рождения этот показатель составил уже 3 процента.

В конце января этого года во Франции в возрасте 118 лет ушла из жизни сестра Андрэ, в миру — Люси Рандон, родившаяся 11 февраля 1904 года. В последний год жизни ее считали старейшим человеком планеты среди всех известных живущих долгожителей. В Книгу рекордов Гиннеса вошла француженка Жанна Кальман, ушедшая из жизни в 1997 году в возрасте 122 лет и 164 дней. Ее часто называют старейшим из когда-либо живших людей, чей возраст был подтвержден официальными документами. Сейчас во Франции, предположительно, старейшей француженкой является 112-летняя Мари-Роз Тесье, родившаяся 21 мая 1910 года.

Сейчас из 30 000 столетних пенсионеров во Франции 86% составляют женщины, сообщает INSEE. Мужчин столь почтенного возраста в стране всего 4300.

Эксперты напоминают, что «во всех возрастах смертность среди женщин ниже, чем среди мужчин». Так, начиная с 60-летнего возраста, разрыв между числом людей каждого пола лишь увеличивается. Среди 60-летних женщины составляют 53%. В возрасте 80 лет их уже 61%. А в поколении 90-летних французов женщины составляют 73%.

По продолжительности жизни женщин Франция занимает второе место в Евросоюзе после Испании. По данным Евростата, в 2021 году средняя продолжительность жизни француженок составляла 85 с половиной лет. По этому показателю для мужчин Франция занимает десятое место в ЕС (79,3 года — выше среднеевропейского показателя 77,2).

Как сообщает официальная статистика, чуть более половины долгожителей Франции столетнего возраста проживают в домах престарелых. 33% живут в одиночестве, 4% — с супругом или супругой. 12% проживают с кем-то из своих детей. В исследовании отмечается, что среди людей старше ста лет значительно выше процент тех, кто имеет диплом о высшем образовании.

По отношению к общему числу жителей Франции доля долгожителей остается скромной — они составляют всего 0,04% населения.

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