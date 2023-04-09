В Марселе обрушился четырехэтажный жилой дом. Спасательной операции мешает пожар

Четырехэтажное жилое здание обрушилось в ночь с субботы на воскресенье, 9 апреля, в центре Марселя. По предварительным данным, пять человек пострадали в соседних домах, которые тоже частично обрушились. О возможных жертвах в первом обвалившемся доме пока ничего не известно. Спасательной операции мешает пожар, бушующий под обломками.

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Трагедия произошла около 00:40 в марсельском квартале Плен, известном своими барами и ночной жизнью. Обрушилось четырехэтажный жилой дом номер 17 по улице Тиволи. Вероятной причиной называют взрыв, но что могло к нему привести — неизвестно.

«Имеются серьезные подозрения, что обрушение взрыв вызвал, но мы должны оставаться очень осторожными в отношении причин на этом этапе», — сказал префект департамента Буш-дю-Рон Кристоф Мирман. По его словам, взрыв газа может быть «возможным вариантом».

Известно о пять пострадавших. Все они — жители соседних домов. Пока не составлен список пропавших без вести, и ни один житель обрушившегося дома номер 17 не нашелся.

🔴 Au moins un immeuble s’est effondré cette nuit à #Marseille au 17, rue Tivoli, emportant partiellement dans sa chute les numéros 15 et 19 de cette même rue du 5e arrondissement https://t.co/l7ak6z70Kp pic.twitter.com/QDKiQHZTSn — La Provence (@laprovence) April 9, 2023

Спасательную операцию осложняет пожар, продолжающийся под завалами. Задействовано более ста спасателей с оборудованием, но отряды с собаками не смогли перейти к поиску возможных выживших, жар оказался слишком сильным.

Рано утром поврежденное соседнее здание номер 15 тоже обрушилось на 70%, передает AFP. Это добавило обломков и дополнительно осложнило работу спасателей, пытающихся потушить пожар.

«Мы должны подготовиться к тому, чтобы будут жертвы в этой ужасной трагедии», — сказал мэр Марселя Бенуа Паян.

Около 80 человек уже эвакуированы, сообщил рано утром командующий спасательными операциями. Восемь человек, заблокированных на балконе соседнего здания, удалось спасти по приставной лестнице.

На месте трагедии ожидают министра внутренних дел Жеральда Дарманена.

В ноябре 2018 года в результате обрушения двух ветхих жилых зданий в центре Марселя погибли восемь человек. Эта трагедия вызвала волну возмущения относительно состояния жилого фонда в городе.

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