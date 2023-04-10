Обрушение жилого дома в Марселе: тела четырех человек найдены под завалами, поиски продолжаются

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Пожарные и спасатели на месте обрушения зданий в центре Марселя, 10 апреля 2023 г.

Тела четырех человек были найдены под завалами обрушившегося в центре Марселя жилого дома. Четыре человека числятся пропавшими без вести. Поисково-спасательная операция, задержавшаяся из-за пожара под обломками, шла всю ночь и продолжается. Ее до сих пор осложняет горение и дым, исходящий из-под завалов.

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Четырехэтажный жилой дом номер 17 по улице Тиволи в центре Марселя обрушился прошлой ночью. Утром вслед за ним обвалился и прилегающий дом номер 15. Другое соседнее здание (номер 19) ослаблено.

Спасательная операция часами не могла начаться из-за бушевавшего под обломками пожара. Огонь до сих пор полностью не потушен.

Пожарный на месте обрушения зданий в центре Марселя, 9 апреля 2023 г. AFP - CLEMENT MAHOUDEAU

Это ночью из-под завалов дома номер 17 были извлечены тела двух человек, сообщил мэр города Бенуа Паян.

Утром спасатели обнаружили тело еще одного погибшего, сообщила прокуратура Марселя. Затем было найдено тело четвертого погибшего.

Ни одно из тел на данный момент не опознано.

Еще четыре человека числятся пропавшими без вести. Один житель соседнего дома, числившийся пропавшим, вышел на связь с родственниками, сообщили в прокуратуре.

По словам мэра Марселя, остается надежда найти выживших. Надежда еще есть, подтвердил вице-адмирал, командир батальона моряков-пожарных (marins-pompiers) Марселя Лионель Матье, возглавляющий поисково-спасательную операцию на улице Тиволи.

🔴 Deux corps sans vie ont été découverts dans la nuit dans les décombres des immeubles rue de Tivoli à #Marseille pic.twitter.com/8VP7DVAi6H — La Provence (@laprovence) April 10, 2023

Прокурор Марселя Доминик Лорен сообщила накануне вечером, что среди тех, кто числится пропавшими, «пожилые люди и молодая пара». Детей среди них, по ее словам, нет.

В разборе завалов задейтствованы более сотни спасателей, спецтехника и специально обученные собаки. «Основная цель состоит в том, чтобы сдержать дым, который продолжает выходить из-под завалов, чтобы можно было привлечь спасательные средства», — сказал командующий спасательной операцией Лионель Матье.

Причины обрушения пока неизвесты. В прокуратуре говорят, что в ночь обрушения местные жители услышали мощный взрыв за несколько секунд до обвала здания. Среди вероятных версий называют взрыв газа. Местные жители почувствовали сильный запах газа в ночь на воскресенье. Идет расследование, которое должно установить причины трагедии.

Примерно 200 человек эвакуировали из близлежащих зданий в качестве меры предосторожности. Мэрия организовала временное размещение для эвакуированных и психологическую помощь для близких пропавших. Эвакуированным оказывают помощь также местные жители и ассоциации.

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