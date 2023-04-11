Макрон заявил, что Европа не должна следовать ни за США, ни за Китаем по вопросу Тайваня. Эти слова вызвали критику по обе стороны Атлантики

Президент Эмманюэль Макрон в ходе своего визита в Китай, 7 апреля 2023 г.

Президент Франции Эмманюэль Макрон подвергся критике с обеих сторон Атлантики из-за своих недавних заявлений относительно Тайваня. По итогам своего визита в Китай Макрон в интервью французскому изданию Les Echos и американскому Politico заявил, что Европа не должна следовать ни за США, ни за Китаем в этом вопросе.

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«Хуже всего было бы думать, что мы, европейцы, должны cслепо следовать в этом вопросе и приспосабливаться к американскому ритму и к чрезмерной реакции Китая», — заявил президент Франции журналистам в самолете по возвращении из Китая.

Он также подчеркнул важность «стратегической независимости» Европы, чтобы европейские государства не становились «вассалами». Европа должна быть «третьим полюсом» по отношению к США и Китаю, заявил президент Франции. Он также предостерег против втягивания Европы «в кризисы, которые к ней не относятся», отвечая на вопрос о Тайване.

Эти слова вызвали критику как в Европе, так и в Соединенных Штатах. Ряд политиков и аналитиков задались вопросом об уместности таких заявлений в период, когда США, обеспечивающие безопасность Европы, оказывают наиболее весомую поддержку Украине, а возможный конфликт США и Китая вокруг Тайваня имел бы значительные последствия и для Европы.

Кроме того, это заявление было сделано непосредственно перед началом масштабных военных учений Китая вокруг Тайваня, в ходе которых китайская армия репетировала в том числе ракетные удары по «ключевым» целям на демократически самоуправляющемся острове.

«Ужасный момент»

«Макрон и правда верит, что когда Китай пытается скроить мировой порядок только на основе китайских интересов и силы, Европу это не касается?», — написал депутат-консерватор Бундестага Норберт Реттген.

В США сенатор-республиканец Марко Рубио выложил видео, где заявил: «Если Макрон говорит теперь за всю Европу, и позиция Европы в том, что они не хотят выбирать между США и Китаем в вопросе Тайваня, то, может, и мы должны перестать выбирать сторону, сфокусироваться на Тайване и китайской угрозе и дать Европе самой разбираться с [войной] в Украине».

Американская пресса встретила эти заявления резкой критикой и недоумением. По оценке New York Times, французский президент «подрывает» американские усилия по сдерживанию влияния Китая в регионе. Wall Street Journal в редакционной колонке пишет, что Эмманюэль Макрон «изображает из себя Шарля де Голля XXI века, что подразумевает дистанцирование Европы от США», но президент Франции выбрал «ужасный момент» для подобных заявлений.

Немецкое издание Bild и вовсе говорит об «опасном преклонении Макрона перед Китаем».

Французская пресса также отреагировала на заявления Макрона критически. Французские газеты вспоминают и другие высказывания Макрона, которые уже вызывали критику в странах-союзницах. Например, когда Макрон заявил о «смерти мозга НАТО» в 2019 году или призвал не «унижать Россию» в июне 2022 года, после того, как РФ развязала полномасштабную войну против Украины.

«Один раз можно сослаться на недоразумение. Но когда оно повтораяется так часто, речь идет уже о практике международной политики», — пишет Le Monde.

В Белом доме попытались снизить накал полемики вокруг высказываний Макрона, заявив, что Вашингтон поддерживают «прекрасные двусторонние отношения» с Парижем.

На фоне критики Елисейский дворец выступил в защиту позиции Эмманюэля Макрона заявив, что Европа «должна быть в состоянии сделать так, чтобы ее особый голос был услышан» (цитата по AFP). Бывший советник Эммануэля Макрона Стефан Сежур в эфире радиостанции France Inter призвал не «изображать карикатурно слова» президента, подчеркнув, что президент хочет, чтобы Европа и Франция играли свою «роль в деле деэскалации».

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