Под снежной лавиной во французских Альпах погибли шесть лыжников

Шесть лыжников, среди которых два гида по высокогорью, погибли под снежной лавиной во французских Альпах, сошедшей в минувшее воскресенье.

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Трагедия произошла в воскреснье около полудня на леднике Армансет горного массива Монблан. В момент схода лавины стояла солнечная погода, предупреждений об опасности от метеорологической службы не поступало. Риск схода лавин оценивался службой Météo France как 2 из 5.

Жертвы схода снега шли по «классическому» лыжному маршруту в районе хребта Дом-ле-Миаж, сообщает издание Le Dauphiné Libéré.

В прокуратуре Бонвиля сообщили, что лавина застала врасплох три группы лыжников, каждую из которых сопровождали один или два гида.

Поисково-спасательная операция была свернута в понедельник после того, как были найдены все, кто числился пропавшими без вести. Шесть лыжников погибли, один получил травмы. Еще восемь человек, оказавшихся в зоне схода лавины, не пострадали.

Среди погибших — два гида из высокогорной коммуны Сен-Жерве 1974 и 1984 года рождения.

Погибла также девушка из Бофортена 1999 года рождения, молодой человек из Лилля 1998 года рождения и супружеская пара из Лиона — женщина 39 лет и 42-летний мужчина, отправившиеся на лыжную прогулку.

Как отмечает AFP, это была одна из самых смертоносных лавин за последние два десятилетия во Франции.

Соболезнования в связи с трагедией в Альпах выразили министр внутренних дел Жеральд Дарманен и президент Республики Эмманюэль Макрон.

«Условия были хорошими»

«Условия были хорошими», — сказал Франсуа Барбье, мэр Контамин-Монжуа, описывая обстановку в горах в воскресенье до схода лавины.

«Ледник относительно популярен в это время среди опытных лыжников, которые пешком поднимаются на его вершину на высоту 3600 м, прежде чем спуститься на лыжах на 1100 м в деревню Ле-Контамин. Летом это сектор для пешего туризма в высокогорье», — поясняет он.

Как отметили в префектуре Верхней Савойи, сход лавины шириной в полкилометра был виден с горнолыжного курорта напротив.

Примерно в полдень в воскресенье горнолыжный курорт Контамин-Монжуа опубликовал на своей странице в твиттере видео схода снега, призав к осторожности за пределами обозначенных или патрулируемых участков. В комментарии телеканалу TF1 в Контамин-Монжуа сообщили, что это сход снега на хребте Дом-де-Миаж.

Grosse coulée depuis les Dômes ce matin ...

Prudence en hors piste pic.twitter.com/9Hxzj9qvHp — ⛷ Domaine Skiable des Contamines-Montjoie 🏂 SECMH (@domaineskiable) April 9, 2023

Директор французской Национальной ассоциации по изучению снежных лавин (Anena) Стефан Борне в интервью телеканалу France 3 отмечает, что минувшая зима «была очень особенной»: были периоды без снега, за которыми следовали сильные снегопады. «Различные слои накопились, снежный покров развился и стал более сложным, представляя собой как твердые, так и хрупкие слои», — объясняет эксперт.

По его словам, лавину вызвало то, что хрупкий снежный слой был погребен под другими слоями, образовывашими более устойчивый снежный покров, и поэтому «снежную ловушку» невозможно было заметить на поверхности. Стефан Борне говорит, что при таком типе лавины слои снега сходят по воздействием перегрузки или после прохождения лыжников. А в пасхальное воскресенье на этом участке было как раз много лыжников.

Прокуратура Бонвиля сообщила в понедельник, что прокурор Республики запросил в рамках расследования эксперта по лавинам. «В настоящее время проводится множество слушаний и расследований. Представители IRCGN (Института уголовного розыска Национальной жандармерии) находятся на месте, чтобы провести моделирование лавины», — добавили в прокуратуре.

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