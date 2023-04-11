Тела шести погибших нашли под обломками обрушившегося дома в центре Марселя

Пожарные рядом с грузовиком, перевозящим обломки рухнувшего здания в Марселе, 9 апреля 2023 г.

Тела шести погибших спасатели нашли под обломками четырехэтажного жилого дома по улице Тиволи в центре Марселя, обрушившегося в ночь на воскресенье. Еще двое человек считаются пропавшими без вести. Поисково-спасательная операция, задержавшаяся из-за пожара под обломками, идет третьи сутки.

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В ночь на понедельник спасатели нашли под обломками обрушившегося дома два тела. В течение дня — тела еще четырех погибших. Идут процедуры опознания.

Еще двое человек считаются пропавшими без вести в связи с обрушением. Они не выходили на связь с родственниками.

Утром во вторник поисково-спасательная операция продолжается. В ней задействованы сотня спасателей, отряды со специально обученными собаками, дроны, другая спецтехника.

Поиски задержались на долгие часы из-за бушевавшего под обломками пожара. Большинство точек горения удалось устранить в понедельник в конце утра, сообщает La Provence.

«Очаг горения находится глубоко, к нему сложно пробиться пожарными шлангами. К тому же нельзя лить слишком много воды, чтобы не образовалась жидкая грязь», — объяснял накануне в интервью AFP пожарный Адриен Шалле. Командующий спасательной операцией Лионель Матье в свою очередь пояснил, что пожар шел не во всех частях обрушившегося здания, и поэтому все еще остается надежда найти выживших.

Дом номер 17 по улице Тиволи обрушился в ночь с субботы на воскресенье. Обрушению предшествовал мощный взрыв. Вероятной версией называют взрыв газа. Идет расследование, которое должно установить причины случившегося. Прокуратура открыла дело о непредумышленных убийствах.

Вслед за домом номер 17 по больше части обрушился соседний жилой дом № 15, что дополнительно осложнило поисково-спасательную операцию. Другое прилегающее здание значительно ослаблено.

Порядка 200 жителей близлежащих домов были эвакуированы в качестве меры предосторожности. Среди них около 150 человек остановились у родственников и друзей, еще 50 человек мэрия поселила в отеле. Некоторые из них в понедельник смогли ненадолго вернуться в свои квартиры, чтобы забрать вещи.

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