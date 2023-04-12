Французский парламент рассмотрит резолюцию о признании «ЧВК Вагнера» террористической организацией

Посетители в камуфляже у входа в «ЧВК Вагнер Центр» в Санкт-Петербурге, 4 ноября 2022 года.

Текст, призывающий к включению российской наемнической группировки «Вагнер» в список террористических организаций Европейского Союза, будет рассмотрен в Национальном собрании Франции 9 мая. Резолюция носит необязательный характер.

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Инициатором резолюции выступил депутат от правящей партии «Возрождение» и председатель парламентской группы дружбы «Франция-Украина» Бенжамен Аддад.

В эту среду, 12 апреля, Аддад вновь подчеркнул необходимость принятия такой резолюции после того, как в сети появилось очередное видео жестокого убийства. На нем, вероятней всего, запечатлена внесудебная казнь украинского военнопленного наемниками «ЧВК Вагнера».

Видео обезглавленного украинского военнопленного, размещенное в социальных сетях группой Вагнера . Давайте проясним: «ЧВК Вагнера» является террористической организацией и должна быть внесена в [соответствующий] европейский список. В этом заключается смысл резолюции, которую я вношу на рассмотрение вместе с депутатами «Возрождения» и членами еще пяти групп,

— написал Аддад в своем твиттере.

Une vidéo d’un prisonnier ukrainien décapité, mise sur les réseaux sociaux par Wagner.



Soyons clairs : le Groupe Wagner est une organisation terroriste et doit être inscrit sur la liste européenne.



C’est le sens de la résolution que je dépose avec @DeputesRE et des membres… pic.twitter.com/rID4668rqv — Benjamin Haddad (@benjaminhaddad) April 12, 2023

Вместе с Бенжаменом Аддадом проект резолюции поддерживают представители разных парламентских фракций — как от нескольких групп большинства, так и от оппозиции. Ранее Le Figaro писала, что к тексту не присоединились крайне правые из фракции Марин Ле Пен и крайне левые.

В тексте документа говорится о «многочисленных злоупотреблениях против гражданского населения» в Украине, совершенных «ЧВК Вагнер», некоторые из которых могут быть квалифицированы как «военные преступления».

«Речь идет о политическом и символическом послании, сигнале, осуждающем "ЧВК Вагнера" и его деятельность, которая преднамеренно направлена против мирного населения», — подчеркнул Бенжамен Аддад в комментарии агентству AFP.

Благодаря внесению [в список террористических организаций] власти европейских стран смогут вводить усиленные меры контроля и санкции в отношении руководителей и сторонников этой частной военной структуры, замораживая ее активы, ограничивая их международные поездки или даже более жестко пресекая их действия, чтобы максимально уменьшить возможности этой организации по нанесению ущерба учреждениям и гражданскому населению,

— говорится в тексте резолюции, доступ к которому получила Le Figaro.

По cловам Бенжамена Аддада, у Франции с «ЧВК Вагнера» особые счеты. «Вагнер — враг Франции», — отмечал депутат в комментарии Le Figaro, напоминая о растущем влиянии российских наемников в Африке, инсценировке зверств в Мали и попытках пригожинских троллей вмешательства во французские президентские выборы.

В середине марта парламент Литвы уже принял резолюцию, в которой говорится, что «"ЧВК Вагнера" является террористической организацией». Такое решение было с благодарностью воспринято Киевом.

Французские парламентарии продемонстрировали поддержку Украине, приняв в конце марта резолюцию, признающую геноцидом Голодомор. Президент Украины Владимир Зеленский также поблагодарил их за такое решение.

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