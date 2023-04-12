13 женщин обвинили Жерара Депардье в сексуализированном насилии и домогательствах.

Издание Mediapart выпустило большое расследование, посвященное Жерару Депардье. Как выяснили журналисты, 13 женщин обвинили французского актера в сексуализированном насилии и домогательствах в период с 2004 по 2022 год. 74-летний Депардье все обвинения в свой адрес отвергает.

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Первой женщиной, обвинившей французского актера в изнасиловании, стала в 2018 году молодая актриса и дочь друзей Депардье Шарлотта Арну (Charlotte Arnould). В 2019 году прокуратура закрыла дело, однако через год дело возобновили, и в декабре 2020 года в отношении актера было начато расследование.

Два года спустя французская актриса, режиссерка и феминистка Андреа Бескон (Аndréa Bescond), опубликовала в своем инстаграме видео, посвященное Шарлотте Арну и насилию, которое она пережила. Под постом Бесконом в комментариях начали высказываться другие женщины, также пострадавшие от действий Жерара Депардье.

«Это единственный известный человек, про которого мне столько написали, — отметила Андреа Бескон в разговоре с журналистами Mediapart. — Я получила около шести свидетельств, многие [столкнулись с неприемлемым поведением актера] во время съемок».

Репортеры из Mediapart провели собственное расследование и поговорили с 13 женщинами — помимо Шарлотты Арну — которые стали жертвами домогательств со стороны великого актера. Трое из них засвидетельствовали о произошедшем в суде, отмечает издание. Однако ни одна не решилась подать иск против Жерара Депардье.

«Некоторые отказались, другие даже не думали об этом. Причина — ощущение, что их слово будет иметь мало веса против звезды французского кинематографа. И что это может даже означать конец их карьеры», — поясняет Mediapart.

Среди женщин, с которыми поговорили журналисты-расследователи, актрисы, художницы по гриму и сотрудницы техперсонала. Все они рассказывают похожие истории: актер пытался залезть им в трусы, лапал за грудь или ягодицы, делал непристойные замечания сексуального характера. Такое поведение актера на съемочной площадке чаще всего вызывало смех и иногда комментарии в духе: «Ничего страшного, это же Жерар».

Сам актер от комментариев журналистам отказался. Через своих адвокатов он передал изданию Mediapart письмо, в котором говорится, что Жерар Депардье «официально отрицает все обвинения, которые могут подпасть под действие уголовного кодекса». Во время слушаний в рамках судебного расследования актер также отрицал действия насильственного характера. Он называл себя джентльменом, которому нравится «ухаживать», «противником любой формы насилия, будь оно вербальным, физическим или психологическим» и человеком «крайне сдержанным» в вопросах сексуальности.

«Взрослые люди позволили актеру лапать меня за грудь на глазах у всех»

Все женщины, с которыми удалось поговорить Mediapart, признаются: даже больше, чем поведение Жерара Депардье, их шокировало поведение членов съемочной группы. Они рассказывают или об отсутствии реакции и отведенных взглядах или, наоборот, о взрывах смеха. Все отмечают, что испытали ощущение, что их не «защитили» от посягательств актера.

«Взрослые люди позволили актеру лапать меня за грудь на глазах у всех», — говорит актриса Алис Аллали (Alysse Hallali), которой на момент съемок фильма «Другой Дюма» в 2009 году было 17 лет. В фильме она играла дочь персонажа Депардье.

Одна из 13 опрошенных Mediapart женщин, Лила, актриса, которая не пожелала называть своего настоящего имени, стала жертвой домогательств Депардье в 2015 году. На тот момент ей было 24 года. Лила участвовала в съемках малобюджетной картины Big House в Нью-Йорке. Депардье играл в этой ленте роль владельца борделя. Актриса рассказала, что актер непристойно вел себя с несколькими участницами фильма, в том числе с ней: «Он попытался залезть ко мне в трусы и проникнуть в меня пальцами».

Лила немедленно отправилась жаловаться продюсеру и режиссеру. Оба от комментариев Mediapart отказались, однако, со слов участников съемочной группы, режиссер, 26-летний Жан-Эмманюэль Годар, попросил актера держать себя в руках. Лила рассказывает, что она была в слезах и получила «мало поддержки» от съемочной группы. Сначала актриса не решилась подать жалобу в полицию, но в марте 2023 года, после интервью с Mediapart, приняла решение отправить свое свидетельство в суд, чтобы «помочь Шарлотте Арну».

► Одной из первых французских актрис, заявивших о сексуальных домогательствах и сексуализированном насилии во французском кинематографе стала актриса Адель Энель в 2019 году. С тех пор французский Национальный центр кино (CNC) принял ряд мер для защиты прав женщин на съемочных площадках. Среди них — обязательных тренинг для владельцев продакшн-компаний для профилактики харрасмента, назначение на каждую съемочную площадку ответственного за обстановку и сбор сообщений о любых нарушениях, а также выплата премий за соблюдение паритета в техническом составе съемочных групп.

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